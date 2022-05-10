10 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 10 Mayıs ne günü? 10 Mayıs'ta ne oldu? 10 Mayıs'ta doğan ünlüler!

10 Mayıs'ta doğan ünlüler! 10 Mayıs'ta ne oldu? 10 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, 10 Mayıs'ta ölenler ve 10 Mayıs'ta doğanlar merak ediliyor. 10 Mayıs yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 10 Mayıs ne günü? 10 Mayıs dünya ne günü? 10 Mayıs'ta kim öldü? İşte, 10 Mayıs doğumlu ünlüler haberimizde...

10 MAYIS TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

10 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1497 - Amerigo Vespucci, Yeni Dünya'ya doğru yapacağı ilk yolculuk için İspanya'nın Cádiz kentinden ayrıldı.

1503 - Kristof Kolomb, Cayman Adaları'na geldi ve burada gördüğü sayısız deniz kaplumbağasından dolayı buraya "Las Tortugas" adını verdi.

1556 - Marmara denizi depremi meydana geldi.

1799 - Cezzar Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Akka'da Napolyon Bonapart'ın komutasındaki Fransız ordusunu yenilgiye uğrattı.

1824 - Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda bulunan ünlü müzesi The National Gallery, halkın ziyaretine açıldı.

1868 - Bugünkü adı Danıştay olan Şura-yı Devlet kuruldu.

1872 - Victoria Woodhull, ABD Başkanlığı'na aday olan ilk kadın oldu.

1908 - Anneler Günü, ABD'de ilk kez Batı Virginia Eyaleti'nin Grafton kentinde kutlandı.

1919 - İtilaf Devletleri temsilcileri, Paris'te, Yunanların İzmir'i işgali konusunda karar aldı.

1920 - ABD Komünist Partisi kuruldu.

1920 - New York'ta mültimilyarder iş adamı Nelson Rockefeller, sahibi olduğu binanın ön cephesine, Meksikalı ressam Diego Rivera'nın yaptığı duvar panosunda Lenin resmi olduğu için ressamı kovdu ve panoyu parçaladı.

1921 - Mustafa Kemal Paşa, TBMM'de Müdafaayı Hukuk Grubu'nu kurdu.

1933 - Almanya'da Naziler; Heinrich Mann, Upton Sinclair, Erich Maria Remarque gibi yazarların kitaplarını yakmaya başladı.

1940 - II. Dünya Savaşı: Winston Churchill, Birleşik Krallık Başbakanı olarak görevlendirildi.

1941 - II. Dünya Savaşı: Rudolf Hess, Birleşik Krallık ve Almanya arasında gerçekleşebilecek bir barış antlaşmasını başlatabilmek umuduyla, İskoçya topraklarına gizlice paraşütle indi.

1941 - 550 Alman uçağı Londra'yı bombaladı, yaklaşık 1400 sivil öldü.

1960 - ABD'ye ait "USS Triton" adlı nükleer denizaltı, Dünya çevresini su altından dolaştığı ilk seferini tamamladı.

1961 - TBMM, nispi temsil seçim sistemini kabul etti.

1971 - Sıkıyönetim yasasında değişiklik yapıldı. Gözaltı süresi 30 güne çıkarıldı.

1978 - İstanbul, Beyoğlu'ndaki tarihi Çiçek Pasajı çöktü. Enkaz altında kalan 12 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

1981 - François Mitterrand, üçüncü kez katıldığı seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanı oldu.

1993 - Tayland'da "Kader Oyuncak Fabrikası"nda çıkan bir yangın, çoğu çocuk denecek yaşta genç kadınlardan oluşan 188 işçinin ölümüne yol açtı.

1994 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyah Devlet Başkanı Nelson Mandela göreve başladı.

1996 - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in Başbakanlık'tan ayrılmadan 22 gün önce, örtülü ödenekten 500 milyar lira çektiği açıklandı.

2002 - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Paris'te bir tren garının zemininde gerçekleştirdiği fotoğraf eylemini sona erdirdi.

2010 - Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı.

10 MAYIS'TA DOĞAN ÜNLÜLER

10 Mayıs'ta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1746 - Gaspard Monge, Fransız matematikçi ve Tasarı Geometri'nin kurucusu (ö. 1818)

1788 - Augustin-Jean Fresnel, Fransız fizikçi (ö. 1827)

1838 - John Wilkes Booth, Amerikalı tiyatro oyuncusu (ABD Başkanı Abraham Lincoln'e suikast düzenleyen) (ö. 1865)

1872 - Marcel Mauss, Fransız sosyolog (d. 1950)

1878 - Gustav Stresemann, Alman Weimar Cumhuriyeti Şansölyesi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1929)

1890 - Clarence Brown, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1987)

1894 - Dimitri Tiomkin, Ukrayna asıllı Amerikalı besteci (ö. 1979)

1895 - Christina Montt, Şilili oyuncu (ö. 1969)

1899 - Fred Astaire, Amerikalı sinema oyuncusu, dansçı ve şarkıcı (ö. 1987)

1902 - Anatole Litvak, Yahudi asıllı Ukraynalı film yönetmeni ve yapımcı (ö. 1974)

1902 - David O. Selznick, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1965)

1911 - Feridun Çölgeçen, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1978)

1922 - Vüs'at O. Bener, Türk yazar ve şair (ö. 2005)

1923 - Haydar Aliyev, Azeri devlet adamı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı (ö. 2003)

1925 - Nasuh Akar, Türk güreşçi ve Olimpiyat şampiyonu (ö. 1984)

1930 - Fernand Picot, Fransız bisiklet sporcusu (ö. 2017)

1930 - George Smith, Amerikalı fizikçi (Willard Boyle ile CCD'nin ortak mücidi ve 2009 Nobel Fizik Ödülü'nün Willard Boyle ve Charles K. Kao ile ortak sahibi)

1931 - Ettore Scola, İtalyan sinema yönetmeni ve senarist (d. 2016)

1933 - Françoise Fabian, Fransız film oyuncusu

1938 - Marina Vlady, Fransız oyuncu

1941 - Aydın Güven Gürkan, Türk akademisyen ve siyasetçi (ö. 2006)

1944 - Marie-France Pisier, Fransız oyuncu (d. 2011)

1947 - Marion Ramsey, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2021)

1948 - Meg Foster, Amerikalı oyuncu

1948 - Mustafa Akgül, Türk akademisyen ve aktivist (ö. 2017)

1949 - Yusuf Halaçoğlu, Türk tarihçi ve siyasetçi

1950 - Andrzej Szarmach, Polonyalı futbolcu

1950 - Salih Mirzabeyoğlu, Kürt asıllı Türk şair ve yazar (İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA/C) örgütü lideri) (ö. 2018)

1953 - Aydın Babaoğlu, Türk sinema oyuncusu (ö. 2009)

1956 - Vladislav Listyev, Rus televizyon habercisi (ö. 1995)

1957 - Sid Vicious, Britanyalı müzisyen ve Sex Pistols basçısı (ö. 1979)

1960 - Merlene Ottey, Jamaikalı atlet

1960 - Bono, İrlandalı müzisyen ve U2 solisti

1961 - Bruno Wolkowitch, Fransız oyuncu

1966 - Mustafa Yıldızdoğan, Türk şarkıcı, besteci ve şair

1967 - Bob Sinclar, Fransız prodüktör ve DJ

1969 - Dennis Bergkamp, Hollandalı futbolcu

1971 - Kim Jong-nam, Kuzey Koreli asker, siyasetçi ve Kuzey Kore eski lideri Kim Jong-il'in en büyük oğlu (ö. 2017)

1972 - Christian Wörns, Alman futbolcu

1973 - Mahmud Qurbanov, Azeri futbolcu

1973 - Rüştü Reçber, Türk futbolcu

1974 - Séverine Caneele, Belçikalı film oyuncusu

1974 - Sylvain Wiltord, Fransız futbolcu

1975 - Merih Ermakastar, Türk şarkıcı ve sinema oyuncusu

1977 - Nick Heidfeld, Alman Formula 1 pilotu

1978 - Lâlle Selma, Fas Kralı VI. Muhammed'in eşi

1978 - Mithat Demirel, Türk asıllı Alman basketbolcu

1979 - Marieke Vervoot, Belçikalı Paralimpik kadın atlet (ö. 2019)

1980 - Zaho, Cezayir asıllı Fransız şarkıcı

1981 - Humberto Suazo, Şilili futbolcu

1982 - Farid Mansurov, Azeri güreşçi

1984 - Aslı Enver, Türk oyuncu

1988 - Adam Lallana, İngiliz futbolcu

1990 - Ivana Španovic, Sırp uzun atlayıcı

1991 - Tim Wellens, Belçikalı yol bisiklet yarışçısı

1995 - Missy Franklin, Amerikalı yüzücü

1995 - Aya Nakamura, Mali asıllı Fransız pop şarkıcısı

1995 - Gabriella Papadakis, Fransız buz dansçısı

1995 - Hidemasa Morita, Japon futbolcu

1997 - Enes Ünal, Türk futbolcu

2001 - Mustafa Kurtuldum, Türk basketbolcu

10 MAYIS'TA VEFAT EDENLER

10 Mayıs'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1424 - Go-Kameyama, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 99. İmparatoru (d. 1347)

1482 - Paolo dal Pozzo Toscanelli, İtalyan matematikçi, gök bilimci ve haritacı (d. 1397)

1566 - Leonhart Fuchs, Alman tıp doktoru ve botanikçi (d. 1501)

1657 - Gustav Horn, İsveçli asker ve Genel Vali (d. 1592)

1696 - Jean de La Bruyere, Fransız yazar (d. 1645)

1712 - Yevdokiya Alekseyevna, Rus Çarı (d. 1650)

1737 - Nakamikado, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 114. İmparatoru (d. 1702)

1774 - XV. Louis, Fransa Kralı (d. 1710)

1798 - George Vancouver, İngiliz denizci (d. 1757)

1807 - Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, Fransız asker (d. 1725)

1829 - Thomas Young, İngiliz bilim adamı ve dil bilimci (d. 1773)

1850 - Joseph Louis Gay-Lussac, Fransız kimyager ve fizikçi (d. 1778)

1863 - Stonewall Jackson, Amerikalı asker ve Amerika Konfedere Devletleri ordu komutanı (d. 1824)

1889 - Mihail Yevgrafoviç Saltıkov-Şçedrin, Rus hiciv ustası ve romancı (d. 1826)

1904 - Henry Morton Stanley, Amerikalı gazeteci (d. 1841)

1938 - William Eagle Clarke, Britanyalı ornitolog (d. 1853)

1959 - Leslie Knighton, İngiliz teknik direktör (d. 1887)

1974 - Hal Mohr, Amerikalı görüntü yönetmeni (d. 1894)

1975 - Necdet Tosun, Türk sinema sanatçısı (d. 1926)

1977 - Joan Crawford, Amerikalı aktris (d. 1904)

1982 - Peter Weiss, Alman yazar (d. 1916)

2002 - Yves Robert, Fransız aktör, yönetmen ve senarist (d. 1920)

2005 - Ahmet Tufan Şentürk, Türk şair (d. 1924)

2008 - Leyla Gencer, Türk opera sanatçısı (d. 1928)

2011 - Norma Zimmer, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1923)

2012 - Günther Kaufmann, Alman oyuncu (d. 1947)

2015 - Chris Burden, Amerikalı performans sanatçısı (d. 1946)

2016 - Mustafa Bedreddin, Lübnanlı siyasetçi ve Hizbullah'ın Askeri Kuvvetler Komutanı (d. 1961)

2016 - Riki Sorsa, Fin şarkıcı (d. 1952)

2016 - Steve Smith, Kanadalı profesyonel dağ motosiklet yarışçısı (d. 1989)

2017 - Emmanuèle Bernheim, Fransız yazar ve senarist (d. 1955)

2017 - Geoffrey Bayldon, Britanyalı oyuncu (d. 1924)

2017 - Nelson Xavier, Brezilyalı oyuncu ve film yönetmeni (d. 1941)

2017 - Silvano Basagni, İtalyan atıcılık sporcusu (d. 1938)

2018 - David Goodall, İngiliz asıllı Avustralyalı çevre bilimci, botanikçi ve aktvist (d. 1914)

2018 - Scott Hutchison, İskoç şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (d. 1981)

2018 - Yevgeni Vasyukov, Rus-Sovyet satranç oyuncusu (Satranç Büyükustaları arasında yer alan) (d. 1933)

2019 - Frederick Brownell, Güney Afrikalı bayrak, silah tasarımcısı, iş adamı ve soybilimci (d. 1940)

2019 - Bert Cooper, Amerikalı profesyonel boksör (d. 1966)

2019 - Janet Kitz, İskoç asıllı Britanyalı-Kanadalı eğitimci, yazar ve tarihçi (d. 1930)

2019 - Alfredo Pérez Rubalcaba, İspanyol sosyalist siyasetçi (d. 1951)

2020 - Abdikani Mohamed Wa'ays, Somalili siyasetçi ve diplomat (d. ?)

2020 - Betty Wright, Amerikalı Soul, R&B şarkıcısı ve söz yazarı (d. 1953)

2020 - David Corrêa, Brezilyalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1937)

2020 - Djoko Santoso, Endonezyalı asker ve siyasetçi (d. 1952)

2020 - Frances Kinne, Amerikalı eğitimci ve akademisyen (d. 1917)

2020 - Hari Vasudevan, Hint tarihçi (d. 1952)

2020 - Hayri Nazarova, Tacik aktris (d. 1929)

2020 - Mare Vint, Eston grafik sanatçısı (d. 1942)

2020 - Nita Pippins, Amerikalı AIDS aktivisti hemşire (d. 1927)

2020 - Sérgio Sant'Anna, Brezilyalı yazar (d. 1941)

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