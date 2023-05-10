10 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
10 Mayıs 2023 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:25 The Minute
00:30 Eskrim: Grand Prix
01:30 Snooker: Kuzey İrlanda Açık
02:30 Bisiklet: İtalya Turu
04:00 Tenis: Roland Garros
07:00 Bisiklet: İtalya Turu
09:30 Snooker: UK Championship
11:25 The Minute
11:30 Bisiklet: İtalya Turu
13:15 Bisiklet: İtalya Turu
18:45 Tenis: Roland Garros
20:00 Triatlon: Pto Tour
21:00 Sörf
22:00 Bisiklet: İtalya Turu
23:00 Formula E