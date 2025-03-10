10 Mart Pazartesi Euro ne kadar? Dolar kaç TL? Merkez Bankası euro ve dolar kurunda son durum nasıl?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 10 Mart 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:14 itibariyla yüzde -0,04 değer kaybıyla 36.5410'dan işlem görüyor.

10 Mart Pazartesi Euro ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,04 artarak 39.5460'dan işlem görüyor.

Dolar kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,10 değer kaybıyla 47.1050'den satılıyor.