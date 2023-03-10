Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte 10 Mart tarihinin gelmesinin ardından 10 Mart kandil mi? Sorusu özellikle Müslümanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, 10 Mart kandil mi? Bugün kandil mi, kandil günü mü? Bugün hangi kandil, ne kandili?

Diyanet İşlerine göre Ramazan Bayramı tarihini ve ilk oruç günü araştırmaları devam ederken merak edilen bir diğer soru ise 10 Mart kandil mi? Ve Bugün kandil mi? Soruları oluyor. Sorularına cevap aramakta olan birçok kullanıcı, arama motorlarında 10 Mart kandil mi? Bugün kandil mi, kandil günü mü? Sorularına yanıt aramakta. Peki, 10 Mart kandil mi? Bugün kandil mi, kandil günü mü? Bugün hangi kandil, ne kandili?

10 MART KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri tarafından yayınlanmakta olan takvime göre 10 Mart tarihi herhangi bir kandil gününe denk gelmemektedir. Buna göre 10 Mart tarihi kandil değildir. Aşağıda yer alan kısım ile birlikte 2023 yılındaki kandil günleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili