10 MART GRAM ALTIN FİYATLARI! Altında son durum ne? Tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Son dakika CANLI altın fiyatları!

Küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergileri ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin yükselişlere yol açıyor. Peki, 10 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün çeyrek altın kaç TL? Yarım altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat09:14 itibariyle yüzde 0,18 artarak 3418.11'den işlem görüyor.

10 MART GRAM ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat09:14 itibariyle yüzde 0,11 artışla 5625.48'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat09:14 itibariyle yüzde 0,13 artarak 11269.70'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat09:14 itibariyle yüzde 0,12 artarak 22436.10'dan işlem görüyor.

Altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat09:14 itibariyle yüzde 0,06 artışla 2911.36'dan işlem görüyor.

ONS altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3417 liradan alınırken 3418 liradan satılıyor.