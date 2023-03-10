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10 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

10 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı

10 Mart 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Başlama Vuruşu

02:00 İspanya La Liga Özetler

02:30 İtalya Seri A Özetler

03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:30 Belçika Pro Lig Özetler

03:50 Portekiz Süper Lig Özetler

04:10 Hollanda Eredivisie Goller

04:15 Sakaryaspor A.Ş. - Yılport Samsunspor

06:00 Başlama Vuruşu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 İspanya La Liga Goller

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:40 Avrupa'dan Futbol

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:50 İtalya Seri A Goller

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

13:50 Portekiz Süper Lig Goller

13:55 Belçika Pro Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:50 İspanya La Liga Goller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Aktüel Futbol

22:00 Stadyum

23:30 İleri Üçlü

Kaynak: InterSinema.com / TV

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