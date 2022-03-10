10 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?
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Vatandaşlar 10 Mart Çarşamba günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 10 Mart Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 10 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
10 Mart Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 10 Mart Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 10 Mart Çarşamba korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
10 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
9 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 143 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 68 bin 822 hasta taburcu olurken bugün 366 bin 536 test yapıldı.
9 Mart Çarşamba günü 366 bin 536 kişiye test uygulanmıştır.
9 Mart Çarşamba 366 bin 536 kişiye uygulanan testten 33 bin 243 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
9 Mart Çarşamba günü 143 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
9 Mart Çarşamba günü 68 bin 822 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
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