Türk lirasında 6 adet bulunan banknotların her birinde farklı insanların resmi basılı. Peki 10 liranın arkasında kimin resmi var? 10 TL'nin arkasında kim var? Kağıt paraların arka yüzündeki kişiler kimlerdir?

Türk lirası 6 adet banknota sahip. Bunlar 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL. Ön yüzlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunuyor. Fakat her bir banknotun arka yüzündeki Türk büyüğü değişiyor. İşte 10 liranın arkasında kişi hakkında detaylar...

10 TL'NİN ARKASINDA KİM VAR?

10 TL'nin arkasındaki resim Cahir Arf'a ait. 10 TL'nin arkasındaki kişi Cahir Arf'tır. Dünyaca ünlü bir matematikçi Cahir Arf, Arf Sabiti, Arf Halkaları ve Arf Kapanışları gibi terimlerin isim babası. Hesse-Arf Kuramı'nı geliştirdiği Alman matematikçi Helmut Hesse ile beraber çalıştı. Göttinden Üniversitesi'nde doktora yapan Cahit Arf, TÜBİTAK'ın ilk bilim kurulu başkanı.