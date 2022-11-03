10 Kasımda okular tatil mi? 10 Kasım hangi günde denk geliyor?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte çalışanlar bu ay resmi tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.Peki,10 kasım Resmi tatil mi, 10 kasımda okular tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte konuya dair tüm detaylar...

10 Kasım resmi tatil mi 2022? Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 84. yılı için sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım saat 9'u 5 geçe Atatürk anılacak. Peki, 10 Kasım tatil mi, hangi gün? Üniversiteler, okullar, işyerleri tatil mi? 10 Kasımda ne oldu ? Detaylar haberimizde ...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi olarak bilinen 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sene perşembe gününe denk gelen bu özel günde okullar ve diğer kamu kurumları faaliyet göstermeye devam edecek.

10 KASIM KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Atatürk 1938'de 10 Kasım'da saat 09:05'te hayatını kaybetti. 2022 yılı Atatürk'ün vefatının 84. yılı olacak.

10 KASIMDA NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e 1938'de siroz teşhisi konuldu. Tedaviler sonuç vermedi ve Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetti. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 senenin ardından 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

10 KASIM NEDEN KUTLANIR?

Türkiye'de her yıl 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde yas tutulur. Televizyonlarda, dergilerde Atatürk'ün yurtseverliği, ileri görüşlülüğü ve başarısı anlatılır. Atatürk belgeselleri yayınlanır. Okullarda 10 kasım Atatürk'ü anma günü ilgili çeşitli etkinlikler anma törenleri yapılır. 10 Kasım'da Atatürk'ün mezarının yer aldığı Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi törenler yapılır.