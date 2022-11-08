10 kasım yarım gün mü? 10 kasım okullar yarım gün mü?

10 Kasım'ın resmi tatiller arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. Özellikle öğrenciler ve eğitimciler ara tatil öncesinde 10 Kasım'da ders olup olmadığını araştırıyor. Peki, 10 Kasım perşembe günü okul var mı? 2023 yılı resmi ve dini bayram tarihleri beli oldu mu?10 Kasım okullar, hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye, PTT açık mı? İşte tüm merak edilenler...

10 Kasım 1938'de bedenen aramızdan ayrılan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıldönümünde tüm yurtta sevgi ve özlemle hatırlanacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile saat 9'u 5 geçe bir dakikalığına hayat dururken bu sene perşembe gününe denk gelen 10 Kasım tarihi için arama motorlarında 10 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım okullar, hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye, PTT açık mı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar..

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.

10 KASIM 2022 OKULLAR, HASTANE, POSTANE, ECZANE, NOTER, BANKA, ADLİYE, PTT AÇIK MI?

10 Kasım resmi tatil olmadığından tüm hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye ve PTT merkezleri tam gün hizmet verir.

10 KASIM'DA NEDEN SİRENLER ÇALIYOR?

10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü'nde siren çalınması Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnetin göstergesidir. Saatler 9.05 geçe gelen siren sesi 1 dakikalık saygı duruşunun habercisidir. Siren sesleri ise belediye binaları, okul binalarından yada ilin idari birimlerinin hoparlörlerinden gelir.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE SİRENLER NEDEN ÇALIYOR?

Büyük matem ve hüznün her yıl saat 9'u 5 geçe sirenler çalınıp hayat bir dakika boyunca durdurularak anılıyor.

10 KASIM SİREN SESİ KAÇ DAKİKA?

Siren sesi genellikle 1 dakika boyunca sürer. Ardından İstiklal Marşı okunur.

10 KASIM'DA NELER YAŞANDI?

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık sorunları 1937 yılından itibaren sıklaşmaya başladı. Ölüm yılı olan 1938'in ilk zamanlarında Mustafa Kemal Atatürk'e siroz hastalığı teşhisi konuldu. Türk doktorların yanı sıra Avrupa'da da alanında uzman doktorlar getirildi ve Mustafa Kemal Atatürk'e tedavi uygulanmaya başlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tarihinde, TBMM'nin açılışına hastalığı sebebiyle katılamadı. Fakat uygulanan tedavilere ne yazık ki cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabahı saat 09.05'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırlarında yer alan Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini yumdu.

2023 YILI RESMİ TATİLER NE ZAMAN?