Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte, Üniversite öğrencileri ve daha birçok kişi tarafından 10 Kasım Üniversiteler tatil mi? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Kasım Üniversiteler tatil mi? 10 Kasım Üniversitelerde ders yapılacak mı?

10 Kasım Üniversiteler tatil mi? Sorusu, 10 Kasım hakkında en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Birçok öğrenci 10 Kasım Üniversiteler tatil mi? Sorusunu merak ederek internet üzerinde araştırmaya başladı. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen 10 Kasım Üniversitelerde ders yapılacak mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, 10 Kasım Üniversiteler tatil mi? 10 Kasım Üniversitelerde ders yapılacak mı?

10 KASIM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı olan 10 Kasım Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım tarihi resmi tatil olmuyor. Okullar, üniversiteler, bankalar, hastaneler, iş yerleri 10 Kasım tarihinde açık oluyor.

10 KASIM 1938 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATI

Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir.

10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84'üncü yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bugünde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bugünde yarıya indirilir.