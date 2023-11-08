Haberler ›› Gündem ›› 10 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım, Türkiye'de Atatürk'ün ölüm yıldönümü olarak anılır. Ancak bu tarih her yıl resmi tatil veya yarım gün tatil olup olmadığı konusunda belirsizlik yaratır. Peki, 10 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım resmi tatil mi? İşte detaylar...