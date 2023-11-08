10 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım resmi tatil mi?
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10 Kasım, Türkiye'de Atatürk'ün ölüm yıldönümü olarak anılır. Ancak bu tarih her yıl resmi tatil veya yarım gün tatil olup olmadığı konusunda belirsizlik yaratır. Peki, 10 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım resmi tatil mi? İşte detaylar...
10 Kasım resmi tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 Kasım günü Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. Vatandaşlar tarafından 10 Kasım yarım gün mü yoksa tam gün tatil mi araştırılmaktadır. 10 Kasım resmi tatiller arasında yer alıyor mu merak konusu oldu. Peki, 10 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...
2023 RESMİ TATİL VE BAYRAMLAR LİSTESİ!
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım resmi tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almamaktadır.