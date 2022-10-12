10 Kasım tarihinin yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş 10 Kasım tatil mi? Ve 10 Kasım resmi tatil mi? Sorularını merak ederek araştırıyor. Gün içerisinde birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan 10 Kasım tatil mi? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım tatil mi? Sorusu, konuya dair en çok merak edilen ve araştırılan sorular arasında yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce 10 Kasım sabahı gözlerini hayata yumdu. Atatürk'ü anma günü olan 10 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağına dair sorular merak ediliyor. Peki, 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi?

10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmemektedir.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl Atatürk'ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenlenir.

10 KASIM'DA DERS VAR MI?

Mustafa Kemal Atatürk, 83 yıl önce 10 Kasım sabahı gözlerini hayata yumdu. 2021 yılında 10 Kasım tarihi Çarşamba gününe denk geliyor ancak 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Okullar, bankalar ve devlet kurumları açık olacak, normal mesai saatine göre çalışacak.