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10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım tam gün mü, yarım gün mü olacak?

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10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım tam gün mü, yarım gün mü olacak?

10 Kasım tarihinin yaklaşması ile birlikte birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında 10 Kasım tatil mi? Sorusu ve 10 Kasım tam gün mü, yarım gün mü olacak? Sorusu yer alıyor ve sıklıkla araştırılıyor. Peki, 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım tam gün mü, yarım gün mü olacak?

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayıma geçildi. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yıl dönümünde saygıyla anacağımız bu günle ilgili internette sıkça 10 Kasım tatil mi? Sorusu ve 10 Kasım tam gün mü, yarım gün mü olacak? Araştırılıyor. Peki, 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım tam gün mü, yarım gün mü olacak?

10 KASIM TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı olan 10 Kasım Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım tarihi resmi tatil olmuyor. Okullar, üniversiteler, bankalar, hastaneler, iş yerleri 10 Kasım tarihinde açık oluyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

10 Kasım Atatürk'ü anma günü 10 Kasım Gündem Yaşam Haberler

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