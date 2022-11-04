10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım tam gün mü, yarım gün mü olacak?

10 Kasım tarihinin yaklaşması ile birlikte birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında 10 Kasım tatil mi? Sorusu ve 10 Kasım tam gün mü, yarım gün mü olacak? Sorusu yer alıyor ve sıklıkla araştırılıyor. Peki, 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım tam gün mü, yarım gün mü olacak?