10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da ne oldu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının ardından gözler diğer resmi günlere çevirirdi. Resmi tatil günlerinde okullar, tatiller, bankalar, belediyeler ve kargo şirketleri tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak mı? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasımda ne oldu ? İşte konuya dair merak edilen her şey...

10 Kasım resmi tatil mi 2022? Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 84. yılı için sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım saat 9'u 5 geçe Atatürk anılacak. Peki, 10 Kasım tatil mi, hangi gün? Üniversiteler, okullar, işyerleri tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? İşte detaylar...

Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'ta yer alan Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te yaşamını yitirdi. Türk milleti için en anlamlı günlerden biri olan 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk için her sene yas tutulur.

10 KASIM NEDEN KUTLANIR?

Türkiye'de her yıl 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde yas tutulur. Televizyonlarda, dergilerde Atatürk'ün yurtseverliği, ileri görüşlülüğü ve başarısı anlatılır. Atatürk belgeselleri yayınlanır. Okullarda 10 kasım Atatürk'ü anma günü ilgili çeşitlietkinlikler anma törenleri yapılır. 10 Kasım'da Atatürk'ün mezarının yer aldığı Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi törenleryapılır.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı olan 10 Kasım, 2022 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir. 10 Kasım, resmi tatil olmadığından bu tarihte okullar, üniversiteler, bankalar, PTT, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer birçok kamu kurumu açık olacak.

10 KASIMDA NE OLDU ?

Türkiye Cumhuriyetininkuruculideri Mustafa Kemal Atatürk'e 1938'de siroz teşhisi konuldu. Tedaviler sonuç vermedi ve Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetti. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 senenin ardından 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

HANGİ GÜNLER RESMİ TATİL?