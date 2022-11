10 Kasım şiirleri ve en güzel 10 Kasım sözleri, mesajları!

10 Kasım 2022 günü önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının dönümü oluyor. Tüm ülkede şiirler ve ülkeye yaptığı unutulmaz işler ile anılan Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk adına yazılmış 10 Kasım şiirleri ve en güzel 10 Kasım sözleri, mesajlarını sizler için derledik.

10 KASIM ŞİİRLERİ

ON KASIMLARDA YÜRÜMEK

Atatürk'üm işte 10 Kasım yine

Dalgalanır ağaçlarla oğullar

Dalgalanır oğullarla nineler

Dalgalanır ninelerle genç kızlar

Özlemin ta yüreğime işlemiş

Seni bulmak, seni görmek için ben

Bütün toprakaltıyla barışacağım

Ereceğim sana usta, barışta, başarıda

Öyle

Güçlüsün ki

Güçleneceğim

Öyle yücesin ki, yüceleceğim

Düşüne düşüne seni kocaman kocaman

Dağlara, dağlara karışacağım

Ozan mıyım, ordu muyum, su muyum anlaşılmaz

Çağlar upuzun allığı yüreğimde ülkünün

Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir kağıt

Sanki ellerim gece

Sanki ellerim gündüz

Yazacağım seni daha, bir daha

Ben senin ölümünle yarışacağım

------

10 KASIM YOLCULUĞU

Omuzunda bir alev pelerin,

On sekiz kızın işlediği bayrak.

On sekiz numaralı top arabasıyla

Efem, Rasattepe' ye çıkacak.

Bürümcük gömleği atmış sırtından,

Kurşun tabutları "zırh" diye giymiş.

Selâma durmuş yolunda ağaçlar,

Bayraklar önünde başını eğmiş.

Ağır ağır geçiyor halkın içinden,

Pelerini rüzgarda alev alev.

Eli, kılıç kabzasında olmalı…

Karargâhına gidiyor, sarışın Dev.

Omuzunda bir alev pelerin,

On sekiz kızın göz nuru bayrak.

On sekiz numaralı top namlusundan

Efem, gene konuşacak.

Ziya HANHAN

KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK

Yurdumuzu kuran

Bir kahramansın sen

Vatanı için savaşan

Bir askersin sen

Vatanını çok sevdi

Adını göklere yazdırdı

Çanakkale savaşında

Kendini kanıtladı

Kahramanımız oldu

Yurdunu savundu

En büyük eseri

Cumhuriyet oldu

10 Kasım'da anıyoruz

Kalbimizde yaşatıyoruz

Seni hiç unutamıyoruz

Kahramanımızsın ATATÜRK..!

-------

10 KASIM

Bir bulut inmiş, beyaz,

Karlı dağlar başına.

Her 10 Kasım sabahı,

Bir ateş düşer, döşüme.

Nerdesin, ey Atam nerede?

Sensiz millet, öksüz burada.

Sanat, ilim, fen seninle.

Sevinen, gülen seninle.

Olmak isterdik inan,

Ebediyen seninle.

Dağların, ak başı kar mıdır?

Kuşlar, Atamdan haber, var mıdır?

Yarım bıraktığın işler,

Bugün, sanki seni bekler.

Zengin millet hayalin,

Acep, neden emekler?

Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.

Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?

HÜSEYİN CELEP

10 KASIM MESAJLARI

Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

-----

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

-----

Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!

--------

Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.

-----

Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir.

-----

Bütün dünya 10 Kasım'da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.

-------

Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah bir bulut gelir, Anıtkabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah çiçekler açar, Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah güvercinler uçar, Ankara'nın üzerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, gökyüzü siyah olur, ülkenin her yerinde.

10 KASIM SÖZLERİ

"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

------

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

----------

"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

-------

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

-------

"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."

-----

"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."