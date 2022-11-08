10 Kasım şiirleri ve en güzel 10 Kasım sözleri, mesajları!
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10 Kasım Atatürk'ü anma günü tüm ülkede yas ile anılıyor. Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısı ve sözleri her zaman kulaklarımızda bizlere birer öğüt. Peki, 10 Kasım şiirleri ve en güzel 10 Kasım sözleri, mesajları nelerdir?
10 Kasım 2022 günü önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının dönümü oluyor. Tüm ülkede şiirler ve ülkeye yaptığı unutulmaz işler ile anılan Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk adına yazılmış 10 Kasım şiirleri ve en güzel 10 Kasım sözleri, mesajlarını sizler için derledik.
ON KASIMLARDA YÜRÜMEK
Atatürk'üm işte 10 Kasım yine
Dalgalanır ağaçlarla oğullar
Dalgalanır oğullarla nineler
Dalgalanır ninelerle genç kızlar
Özlemin ta yüreğime işlemiş
Seni bulmak, seni görmek için ben
Bütün toprakaltıyla barışacağım
Ereceğim sana usta, barışta, başarıda
Öyle
Güçlüsün ki
Güçleneceğim
Öyle yücesin ki, yüceleceğim
Düşüne düşüne seni kocaman kocaman
Dağlara, dağlara karışacağım
Ozan mıyım, ordu muyum, su muyum anlaşılmaz
Çağlar upuzun allığı yüreğimde ülkünün
Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir kağıt
Sanki ellerim gece
Sanki ellerim gündüz
Yazacağım seni daha, bir daha
Ben senin ölümünle yarışacağım
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10 KASIM YOLCULUĞU
Omuzunda bir alev pelerin,
On sekiz kızın işlediği bayrak.
On sekiz numaralı top arabasıyla
Efem, Rasattepe' ye çıkacak.
Bürümcük gömleği atmış sırtından,
Kurşun tabutları "zırh" diye giymiş.
Selâma durmuş yolunda ağaçlar,
Bayraklar önünde başını eğmiş.
Ağır ağır geçiyor halkın içinden,
Pelerini rüzgarda alev alev.
Eli, kılıç kabzasında olmalı…
Karargâhına gidiyor, sarışın Dev.
Omuzunda bir alev pelerin,
On sekiz kızın göz nuru bayrak.
On sekiz numaralı top namlusundan
Efem, gene konuşacak.
Ziya HANHAN
KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK
Yurdumuzu kuran
Bir kahramansın sen
Vatanı için savaşan
Bir askersin sen
Vatanını çok sevdi
Adını göklere yazdırdı
Çanakkale savaşında
Kendini kanıtladı
Kahramanımız oldu
Yurdunu savundu
En büyük eseri
Cumhuriyet oldu
10 Kasım'da anıyoruz
Kalbimizde yaşatıyoruz
Seni hiç unutamıyoruz
Kahramanımızsın ATATÜRK..!
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10 KASIM
Bir bulut inmiş, beyaz,
Karlı dağlar başına.
Her 10 Kasım sabahı,
Bir ateş düşer, döşüme.
Nerdesin, ey Atam nerede?
Sensiz millet, öksüz burada.
Sanat, ilim, fen seninle.
Sevinen, gülen seninle.
Olmak isterdik inan,
Ebediyen seninle.
Dağların, ak başı kar mıdır?
Kuşlar, Atamdan haber, var mıdır?
Yarım bıraktığın işler,
Bugün, sanki seni bekler.
Zengin millet hayalin,
Acep, neden emekler?
Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.
Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?
HÜSEYİN CELEP
Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.
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Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.
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Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!
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Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.
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Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir.
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Bütün dünya 10 Kasım'da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.
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Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah bir bulut gelir, Anıtkabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah çiçekler açar, Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah güvercinler uçar, Ankara'nın üzerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, gökyüzü siyah olur, ülkenin her yerinde.
"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."
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"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."
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"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."
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"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."
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"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."
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"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."