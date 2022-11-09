Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle 10 Kasım günü okullarda anma törenleri düzenleniyor. Öğrenciler ise 10 Kasım şiirlerini arama motorlarında aratıyor. Aratılan başlıklardan birkaçı ise 10 Kasım şiirleri! Kolay ezberlenecek 10 Kasım şiirleri! 10 kasım şiirleri 3 kıta, 4 kıta, 3 kıta! oldu. İşte 10 Kasım şiirleri! Kolay ezberlenecek 10 Kasım şiirleri! 10 kasım şiirleri 3 kıta, 4 kıta, 3 kıta!

Atatürk nerede doğmuştur? Atatürk saat kaçta, nerede öldü? Atatürk'ün ölüm saati kaç?

10 Kasım şiirleri aratılıyor. 10 Kasım günü tüm ülke saygı ve minnetle Atatürk'ün ölüm yıldönümünü anıyoruz. Okullarda ise 10 Kasım'a özel anma törenleri düzenleniyor. Öğrenciler ise 10 Kasım şiirlerini arama motorlarında aratıyor. Aratılan başlıklardan birkaçı ise 10 Kasım şiirleri! Kolay ezberlenecek 10 Kasım şiirleri! 10 kasım şiirleri 3 kıta, 4kıta, 3 kıta! oldu. İşte 10 Kasım şiirleri! Kolay ezberlenecek 10 Kasım şiirleri! 10 kasım şiirleri 3 kıta, 4kıta, 3 kıta!

10 KASIM ŞİİRLERİ!

Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

Kalbimde büyük sevgin.

Adın düşmez dilimden

İzinden yürüyorum,

"Türk'üm, doğruyum'' derken

Sen büyük Türk, Atatürk!

Aydınlık bir ufuksun

Küçücük yüreğime,

Sığmayan gururumsun.

BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL

Bir Tutkudur Mustafa Kemal;

Nice sevdalara değişilmeyen.

Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,

Bir baştır, vazgeçilmeyen...

Bir Türküdür Mustafa Kemal;

Suskun ağızlarda söyleşir, durur.

Çaltıburnu'nda gözetir denizi.

Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...

Bir İnançtır Mustafa Kemal;

Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.

Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.

Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...

Bir Anlamdır Mustafa Kemal;

Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.

Özgürlük diyor, al atının üstünde,

Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...

Bir Bayraktır Mustafa Kemal;

Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.

Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,

Işık tutan, güç veren, yol bulan...

Y.Doğan ERGENELİ

Atamız Şiiri

O sabah güneş başkaydı

Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

Ağlıyorlardı...

O sabah 1938 sabahı

Saat tam dokuzu beş geçe

Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

Her şey o sabah oldu, işte o sabah

10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler

Bozkır ovalarına, Erciyes'e, Ağrı'ya

Ulusun egemen olduğunu

Özgür olduğunu

Haykıracağım haykıracağım işte

Senin sustuğunca!

Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

Ana baba oğul kız

Dere tepe bucak köy

Yeryüzü yaşamalarımla değil

Oralarda, senin gittiğince!

Atatürk, taşıyacağım

Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al

Senin taşıdığını;

Yurdun gök ülküsü

Dalgalanırken

Senin bayrağını yücelteceğim.

Senin çıktığınca.

Fazıl Hüsnü Dağlarca