10 Kasım şiirleri! Kolay ezberlenecek 10 Kasım şiirleri! 10 kasım şiirleri 3 kıta, 4 kıta, 3 kıta!
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Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle 10 Kasım günü okullarda anma törenleri düzenleniyor. Öğrenciler ise 10 Kasım şiirlerini arama motorlarında aratıyor. Aratılan başlıklardan birkaçı ise 10 Kasım şiirleri! Kolay ezberlenecek 10 Kasım şiirleri! 10 kasım şiirleri 3 kıta, 4 kıta, 3 kıta! oldu. İşte 10 Kasım şiirleri! Kolay ezberlenecek 10 Kasım şiirleri! 10 kasım şiirleri 3 kıta, 4 kıta, 3 kıta!
10 Kasım şiirleri aratılıyor. 10 Kasım günü tüm ülke saygı ve minnetle Atatürk'ün ölüm yıldönümünü anıyoruz. Okullarda ise 10 Kasım'a özel anma törenleri düzenleniyor. Öğrenciler ise 10 Kasım şiirlerini arama motorlarında aratıyor. Aratılan başlıklardan birkaçı ise 10 Kasım şiirleri! Kolay ezberlenecek 10 Kasım şiirleri! 10 kasım şiirleri 3 kıta, 4kıta, 3 kıta! oldu. İşte 10 Kasım şiirleri! Kolay ezberlenecek 10 Kasım şiirleri! 10 kasım şiirleri 3 kıta, 4kıta, 3 kıta!
10 KASIM ŞİİRLERİ!
Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)
Kalbimde büyük sevgin.
Adın düşmez dilimden
İzinden yürüyorum,
"Türk'üm, doğruyum'' derken
Sen büyük Türk, Atatürk!
Aydınlık bir ufuksun
Küçücük yüreğime,
Sığmayan gururumsun.
BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL
Bir Tutkudur Mustafa Kemal;
Nice sevdalara değişilmeyen.
Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,
Bir baştır, vazgeçilmeyen...
Bir Türküdür Mustafa Kemal;
Suskun ağızlarda söyleşir, durur.
Çaltıburnu'nda gözetir denizi.
Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...
Bir İnançtır Mustafa Kemal;
Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.
Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.
Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...
Bir Anlamdır Mustafa Kemal;
Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.
Özgürlük diyor, al atının üstünde,
Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...
Bir Bayraktır Mustafa Kemal;
Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.
Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,
Işık tutan, güç veren, yol bulan...
Y.Doğan ERGENELİ
Atamız Şiiri
O sabah güneş başkaydı
Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu
İşte o sabah herkesin yüzü soluktu
Ağlıyorlardı...
O sabah 1938 sabahı
Saat tam dokuzu beş geçe
Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ
Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında
Her şey o sabah oldu, işte o sabah
10 KASIM TÜRKÜSÜ
Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler
Bozkır ovalarına, Erciyes'e, Ağrı'ya
Ulusun egemen olduğunu
Özgür olduğunu
Haykıracağım haykıracağım işte
Senin sustuğunca!
Yolunda yürüyeceğim Atatürk;
Ana baba oğul kız
Dere tepe bucak köy
Yeryüzü yaşamalarımla değil
Oralarda, senin gittiğince!
Atatürk, taşıyacağım
Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al
Senin taşıdığını;
Yurdun gök ülküsü
Dalgalanırken
Senin bayrağını yücelteceğim.
Senin çıktığınca.
Fazıl Hüsnü Dağlarca