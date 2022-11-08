10 Kasım şiirleri! En güzel 10 Kasım mesajları
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bugün 83. ölüm yıldönümünde tüm yurtta saygı ve özlemle anılacak. Bu anlamlı günde sizler için en güzel 10 Kasım şiirlerini derledik. 10 Kasım şiirleri! En güzel 10 Kasım mesajları haberimizde.
Mustafa Kemal 'i düşünmek, anlamak ve bizlere bıraktığı mirasın farkına varılması için yazılmış 10 Kasım şiirleri, bize bu vatanın hangi şartlarda emanet edildiğinin de bir kanıtıdır. Yurdum insanının birbirinden anlamlı, güzel kısa 10 Kasım şiirlerini sizler için derledik.
Sert esiyor hıyabanda bu rüzgâr,
Yüzyıllar eriyor bir gün içinde.
Bu sabah havada bir gariplik var;
Dolmabahçe yine hüzün içinde…
Devin avucunda küçük karınca,
Devleşir, dağ gibi umutlarınca…
Atatürk güneşi ufku sarınca;
Eğriler düzelir düzün içinde…
O nurla karışık onur yağıyor,
O aydınlık karanlığı boğuyor,
Geleceğin güneşleri doğuyor
O masmavi gökçe gözün içinde…
O, gönülde sönmeyen bir köz gibi,
Çağlar ötesini gören göz gibi,
Suskunluğu yorumlayan söz gibi;
Binbir anlam o bir sözün içinde…
Bayrağım göklere al-al gelince,
Yıldızın yanına Hilâl gelince,
Düşünce ufkuna Kemal gelince;
Kabuklar yok olur özün içinde…
(Sadettin Kaplan)
Sonbahar mevsimi hazandır millet
Feryâdımı buldun neden 10 Kasım
Vatanın her yanı hüzündür millet
Dokuzu beş oldun neden 10 Kasım.
Her yıl döne döne geldin de durdun
Gözlerimiz yaşlı yürekten vurdun
Üstümüzde hasret ve acı kurdun
Tarihlerde soldun neden 10 Kasım.
Kulaklarımda O duyuldu isim
Tükendi cümleler çıkmıyor sesim
Sirenler çalıyor dinmiyor yasım
Atatürk'ü aldın neden 10 Kasım.
10 Kasım 2008 İst-Ataşehir saat 09:20
(ŞAHİN CAHİT YANIK)
Gönüllerde yassın, gözlerde hüzün,
Boynumuzu büktün, büktün 10 Kasım.
Bir eşi gibiyiz şu çıplak güz'ün,
Ufkumuza çöktün, çöktün 10 Kasım.
Buz'dun ateş olup, Türklüğü yaktın,
Atasız, öndersiz, öksüz bıraktın.
Gözlerden yağmurlar misali aktın,
Seller gibi aktın, aktın 10 Kasım!
Bu yasın ruhuna yetmez bu keder,
Ondan yoksun kalan kalpler derbeder.
Vakitsiz ayırdı bizleri kader,
Bizleri zamansız yıktın 10 Kasım.
1938, 10 Kasım,
Dokuzu beş geçe başladı yasım,
Bu yas, yüzyıllara kalan mirasım,
Tarihi, tarihe kattın 10 Kasım!
(Mehmet Yaş)
Çocuklar özledi seni ''deli''ler gibi
Yatıyor ANIT ta ZÜBEYDEnin yiğidi
Gönül bahçemizin Yaren gülüydü
Ayırdı ecel bizi bir 10 Kasım günüydü...
Gençlik popta,cazda; okul bahane
Medya; fuhuş,ahlaksızda şahane
Karış karış satılıyor vatan,daha ne?
Ayırdı ecel bizi bir 10 Kasım günüydü...
Kahveler dolu dolu işsizler ordusu
Nikahlısını eliyle etmiş...............pu
Baklavanın üzerine yiyorlar turpu
Ayırdı ecel bizi bir 10 Kasım günüydü...
Memurun rüşvette,vatandaş perişan
Dünyaya gerilikte saldık hep şan
pkk ya bile yataklık yapan paşan
Ayırdı ecel bizi bir 10 Kasım günüydü...
Avrupa öğrendiğini satar oldu bize
Vizeler koyup,getırdiler TÜRKÜ dize
DERBEDER yoruldu sanma son dize
Ayırdı ecel bizi bir 10 Kasım günüydü...
(Kenan Kerim Yavuz)
Bugün 10 Kasım
Yıldızların düştüğü,
Bulutun toprağa ağladığı,
Toprağın kavuştuğu gün
Bugün 10 Kasım
Bayrakların yarıya indiği,
Düşmanların sevindiği,
Milletimizin minnet yaşını döktüğü gün
Bugün 10 Kasım
Dış güçlerin bayram,
Planların seyran,
Emellerine ikram ettiği gün
Bugün 10 Kasım
Düşünceleri beyin kütüphanemize,
Sözleri kulak teybimize,
Bedeni maalesef anıtkabire girdiği gün
Bugün 10 Kasım
Savunduğu Laikliği,
Kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizi
Bayrağımızla koruduğumuz gün
Bugün 10 Kasım
Saatler dokuzu beş geçiyor
Yine ağlayarak
Gazi Mustafa Kemal Atatürk e,
Vatanımızın toprağına
Yepyeni evlatlar yeşerttiği gün.
(Fatih Güler)
10 Kasım geldi işte!
Üzgünüz biz milletçe,
Atatürk'ü anarız,
Yas tutarız birlikte.
10 Kasım geldi işte!
Keder doldu gönlümüze,
Atatürk'ü anarız,
O bizim kalbimizde.
10 Kasım geldi işte!
Koşarız Anıtkabir'e,
Atatürk'ü anarız,
Bayraklar elimizde.
(Şara Yalçıner)
Ey büyük Türk evladı
Bugünden tezi yok uyanmalı
Geleceğe dair planlar yapmalı
Bugün 10 Kasım Atatürk'ü anmalı
Yavrularımız mutlu yarınlar sunmalı
Mutluluk tohumlarını şimdiden atmalı
Dosta düşmana mesaj salmalı
Bugün 10 Kasım Atatürk'ü anmalı
Kin ve nefreti unutmalı
Ne yapabiliriz ona bakmalı
Hep birlikte omuz omuza durmalı
Bugün 10 Kasım Atatürk'ü anmalı
Geçmişe can verenleri unutmamalı
Dimdik ayakta kalmalı
Düşmana büyük bir korku salmalı
Bugün 10 Kasım Atatürk'ü anmalı.
(Rıdvan Demir)