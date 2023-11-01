10 Kasım resmi tatil mi 2023?

10 Kasım resmi tatil mi 2022? Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 84. yılı için sayılı gün kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım saat 9'u 5 geçe Atatürk anılacak.Peki, 10 Kasım tatil mi, hangi gün? Üniversiteler, okullar, işyerleri tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

10 Kasım resmi tatil mi? Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, belediyeler, bankalar ve diğer birçok kamu kurumu çalışmıyor. Bu sebeple vatandaşlar resmi tatil günlerini ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, 10 Kasım tatil mi, hangi gün? Üniversiteler, okullar, işyerleri tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı olan 10 Kasım Perşembe gününe denk geliyor.

10 Kasım resmi tatil değil, dolayısıyla okullar, üniversiteler, bankalar, hastaneler, iş yerleri açık olacak.

10 KASIM 1938 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATI

Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir.

10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84'üncü yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bugünde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bugünde yarıya indirilir.