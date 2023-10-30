Her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü anıyoruz. Ancak pek çok kişi bu tarihin resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım yarım gün tatil mi? İşte detaylar...

10 Kasım resmi tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı içerisinde yer alan resmi tatil ve günler merak konusu oldu. Arama motorlarında resmi tatillerin hangi günler olduğu sorgulatılıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım yarım gün tatil mi? Detaylar haberimizde...

10 KASIM ÖNEMİ NEDİR?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatiller arasında yer almamaktadır. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir.