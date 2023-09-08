Her yıl 10 Kasım'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü anılıyor. 10 Kasım resmi tatiller arasında yer alıyor mu merak konusu oldu. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar tatil mi? Özek sektör yarım gün mü? İşte detaylar...

10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım resmi tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 Kasım resmi tatiller arasında yer alıyor mu merak konusu oldu. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar tatil mi? Özek sektör yarım gün mü? Detaylar haberimizde...

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Atatürk'ün ebediyete intikalinin saat 09:05'te saygı duruşunda bulunuluyor.