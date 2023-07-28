Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olan 10 Kasım vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 Kasım Resmi Tatil mi? 10 Kasım'da okullar, kurumlar, işyerleri, hastaneler tatil mi? Soruları araştırılıyor. İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olması sebebiyle 10 Kasım'ın tatil olup olmadığı merak ediliyor. 10 Kasım Resmi Tatil mi? 10 Kasım'da okullar, kurumlar, işyerleri, hastaneler tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları açık olacak.

10 KASIM'DA OKULLAR, KURUMLAR, İŞYERLERİ, HASTANELER TATIL MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.10 Kasım bir yas günü olduğundan geçmişten günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.