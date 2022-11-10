10 Kasım Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 10 Kasım Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 10 Kasım Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 10 KASIM BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (10 Kasım Perşembe) Mine Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Mine Hanım'ın evine konuk olacak. Mine Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Eda Hanım

2. gün yarışmacısı : Gülşen Hanım

3. gün yarışmacısı : Gencer Bey

4. gün yarışmacısı : Mine Hanım

5. gün yarışmacısı : İsminar Hanım

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Gencer Bey'in Mine Hanım'a verdiği puan : -



Eda Hanım'ın Mine Hanım'a verdiği puan : -

Gülşen Hanım'ın Mine Hanım'a verdiği puan : -

İsminar Hanım'ın Mine Hanım'a verdiği puan : -

Mine Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : -

Diğer yarışmacıların yarışmacılardan aldığı puanlar: