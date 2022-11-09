10 Kasım post örnekleri! 10 Kasım Atatürk fotoğrafları! 10 kasım Atatürk Wallpaper! Büyük Atatürk resmi, küçük Atatürk resmi, yaka için Atatürk resmi

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da tüm ülke olarak saygı ve minnetle Atatürk'ü anıyoruz. Vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarında paylaşmak içi 10 Kasım post örnekleri arıyor. Arama motorlarında 10 Kasım Atatürk fotoğrafları araması yapılıyor. İşte 10 Kasım post örnekleri! 10 Kasım Atatürk fotoğrafları! Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları! Atatürk'ü anma fotoğrafları! Büyük Atatürk resmi, küçük Atatürk resmi, yaka için Atatürk resmi!

Atatürk nerede doğmuştur? Atatürk saat kaçta, nerede öldü? Atatürk'ün ölüm saati kaç?

10 Kasım Atatürk fotoğrafları araması yapılıyor. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü sebebiyle vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için sosyal medya hesaplarında Atatürk ile ilgili sözler ve fotoğraflar paylaşıyor. Sizler için en güzel 10 Kasım Atatürk sözlerini haberimizde derledik. 10 Kasım post örnekleri! 10 Kasım Atatürk fotoğrafları! Atatürk'ü anma fotoğrafları! Büyük Atatürk resmi, küçük Atatürk resmi, yaka için Atatürk resmi!

10 KASIM ATATÜRK FOTOĞRAFLARI!

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.

"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

- "Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."