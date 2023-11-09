10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla otobüsler ücretsiz olup, olmadığını merak etmekte olan kişiler internet üzerinde 10 Kasım otobüsler ücretsiz mi 2023? Sorusunu araştırmakta. Peki, 10 Kasım otobüsler ücretsiz mi 2023? 10 Kasım Marmaray, metro, metrobüs ücretsiz mi olacak?

10 Kasım otobüsler ücretsiz mi sorusu, yarın 10 kasım olması nedeniyle arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte farklı illerde ulaşım ücretsiz olacak mı, olmayacak mı araştırmaları sürmekte. Peki, 10 Kasım otobüsler ücretsiz mi 2023? 10 Kasım Marmaray, metro, metrobüs ücretsiz mi olacak?

10 KASIM OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2023?

10 Kasım, Türkiye'de resmi bir yas günü olarak kabul edilir ve resmi tatil uygulanmaz. Bu kapsamda okullar, sağlık ocakları, bankalar, noterler, eczaneler açık olmaktadır. 10 Kasım, okullarda düzenlenen anma etkinlikleri ve törenlerle anılır. 10 Kasım'da toplu taşıma araçları, ücretsiz hizmet sunmayacak. Standart ücret tarifesi geçerli olacaktır. Sadece dini ve milli bayramlarda ise toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermektedir.