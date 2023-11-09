Her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu çerçevede, okulların yarım gün olup olmadığı merak edilmektedir. Peki, 10 Kasım okullar yarım gün mü, ders var mı? İşte, 10 Kasım yarım gün mü, tam gün mü? Detaylar...

10 Kasım'da okullar yarım gün mü, ders var mı? 10 KASIM'DA OKULLAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

10 kasım okullar yarım gün mü? Her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu çerçevede, okulların yarım gün olup olmadığı merak edilmektedir. Peki, 10 Kasım okullar yarım gün mü, ders var mı? İşte, 10 Kasım yarım gün mü, tam gün mü? Detaylar haberimizde!

10 KASIM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

10 Kasım'da okullar tam gün eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı olan 10 Kasım Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil değil, dolayısıyla okullar, üniversiteler, bankalar, hastaneler, iş yerleri açık olacak.

OKULLARDA 10 KASIMBAYRAK TÖRENİ NASIL YAPILIR?

Okullarda düzenlenen bayrak törenleri, bayrağı yarıya indirecek öğrenci ile gönderin sağında ve solunda bayrağa dönük olarak duran iki diğer öğrencinin, "hazır ol"da bayrağı selamlamasıyla başlar. Saat 09.05'te gelen siren veya boru sesi eşliğinde meşaleler yakılır ve katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulunur. 10 Kasım haricindeki saygı duruşlarında bu süre bir dakikadır. Saygı duruşunun ardından gönderde çekili duran bayrak, İstiklâl Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir. Marşın bitimi ve görevli öğretmenin "rahat" komutu ile bayrak töreni tamamlanır. Tören boyunca Atatürk Büstü'nün sağ ve sol yanında biri kız, diğeri erkek iki öğrenci tarafından saygı nöbeti tutulur. Yarıya indirilen bayrak, ders günün sonunda yeniden tören yapılması gerekiyorsa tekrar tepeye çekilmez. Yeni tören seyyar direkli bir bayrakla yapılır. Bayrak, gün batımında görevli kişi tarafından törensiz olarak tepeye çekilir.

10 KASIM NE GÜNÜ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.