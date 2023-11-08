Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne kısa süre kala arama motorlarında okulların tatil olup olmayacağı merak edildi. Arama motorlarında ise 10 Kasım okullar yarım gün mü? 10 Kasım Cuma günü okul var mı, yok mu? soruları araştırılıyor.

10 Kasım okullar yarım gün mü? 10 Kasım Cuma günü okul var mı, yok mu?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. Öğrenciler ve veliler ise 10 Kasım okullar yarım gün mü? 10 Kasım Cuma günü okul var mı, yok mu? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

10 KASIM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı olan 10 Kasım Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil değil, dolayısıyla okullar, üniversiteler, bankalar, hastaneler, iş yerleri açık olacak.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 KASIM'IN ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLER!

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.