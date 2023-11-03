10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da yoklama alınacak mı?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da yoklama alınacak mı? Sorusu gündeme geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 84. yılı için sayılı gün kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım saat 9'u 5 geçe Atatürk anılacak.Peki, 10 Kasım okullar tatil mi? Üniversiteler, okullar, işyerleri tatil mi? İşte detaylar…

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, belediyeler, bankalar ve diğer birçok kamu kurumu çalışmıyor. Bu sebeple vatandaşlar resmi tatil günlerini ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, 10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da yoklama alınacak mı?

10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı olan 10 Kasım Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil değil, dolayısıyla okullar, üniversiteler, bankalar, hastaneler, iş yerleri açık olacak.

Tan gazetesinin 11 Kasım günü manşeti

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ün ölümü sebebiyle bir yas günü olarak tüm Türkiye'de anılmaktadır. Bu gün aynı zamanda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü olarak bilinmektedir. Bu yüzden 10 Kasım resmi tatil değildir.

10 KASIM'DA YOKLAMA ALINACAK MI?

10 Kasım'da ilkokullar, ortaokullar, liseler ve üniversiteler açık olacaktır. Saat 9'u 5 geçe Atatürk anılacak ve bugün öğrencilerin yoklamaları alınacaktır. Okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılacaktır.