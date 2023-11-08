Her yıl Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü olarak 10 Kasım tarihinde anılmaktadır. Ancak bu özel günde okulların tatil olup olmadığı konusu, öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmektedir. Peki, 10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi, okul var mı?

10 Kasım okullar tatil mi? Sorusu, 10 kasım tarihinin yaklaşması ile merak edilmekte. 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü olarak kabul edilir. Bu günde Türkiye genelinde ve yurtdışındaki Türk temsilciliklerinde anma törenleri düzenlenir. Bu törenlerde Atatürk'ün mozolesi Anıtkabir'e çelenk bırakılır, saygı duruşunda bulunulur ve anma konuşmaları yapılır. Peki, 10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi, okul var mı?

10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye'de resmi bir yas günü olarak kabul edilir ve bu nedenle okullar genellikle tatil edilmez. Ancak 10 Kasım, okullarda düzenlenen anma etkinlikleri ve törenlerle anılır. Okullarda 10 Kasım anma törenleri, anı defteri imzalama, Atatürk'ü anma konulu resim ve kompozisyon yarışmaları gibi etkinlikler düzenlenir. 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü olarak büyük bir saygı ve minnetle anılan bir gündür.

10 KASIM'DA YOKLAMA ALINACAK MI?

10 Kasım'da ilkokullar, ortaokullar, liseler ve üniversiteler açık olacaktır. Saat 9'u 5 geçe Atatürk anılacak ve bugün öğrencilerin yoklamaları alınacaktır. Okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılacaktır.