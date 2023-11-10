Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte 10 Kasım milli yas mı? Sorusu merak konusu oldu ve internet üzerinde araştırıldı. Peki, 10 Kasım milli yas mı? 10 Kasım milli yas ilan edildi mi, ne zaman milli yas ilan edildi?

10 Kasım milli yas mı? Sorusu, 10 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte araştırma konusu oldu. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününün gelmesi ile birlikte birçok vatandaş konu hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 10 Kasım milli yas mı? 10 Kasım milli yas ilan edildi mi, ne zaman milli yas ilan edildi?

10 KASIM MİLLİ YAS MI?

1938 yılında Atatürk'ün vefatının ardından Ulusal Yas ilan edilmiştir. 10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. 10 Kasım, Türkiye'de resmi bir yas günü olarak kabul edilir ve resmi tatil uygulanmaz. Bu kapsamda okullar, sağlık ocakları, bankalar, noterler, eczaneler açık olmaktadır. 10 Kasım, okullarda düzenlenen anma etkinlikleri ve törenlerle anılır. 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü olarak büyük bir saygı ve minnetle anılan bir gündür.