10 Kasım mesajları ve sözleri: Anlamlı 10 Kasım şiirleri ve sözleri! Atatürk'ün sözleri nelerdir? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları!

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yılında saygıyla anıyoruz. Bugün 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve içinde bulunduğumuz hafta ise Atatürk haftası'dır. Vatandaşlar en anlamlı 10 Kasım sözlerini ve mesajlarını araştırıyor. 10 Kasım mesajları ve sözleri: Anlamlı 10 Kasım sözleri, Atatürk'ün sözleri! 10 Kasım şiirleri, sözleri! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları! İşte tüm 10 Kasım sözleri, şiirleri ve mesajları...

10 Kasım mesajları ve sözleri nelerdir? En anlamlı 10 Kasım mesajları! Anlamlı 10 Kasım sözleri! En güzel Atatürk sözleri! Atatürk ile ilgili şiirler, sözler ve mesajlar! 10 Kasım ile ilgili şiirler nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk adına yazılmış 10 Kasım şiirleri ve en güzel 10 Kasım sözleri, mesajlarını sizler için derledik. Haberimizden ulaşabilirsiniz...

10 KASIM SÖZLERİ VE MESAJLARI

- "Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

- Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

- "Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."

- Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.

- "Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."

- Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah bir bulut gelir, Anıtkabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah çiçekler açar, Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah güvercinler uçar, Ankara'nın üzerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, gökyüzü siyah olur, ülkenin her yerinde.

- Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

- Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!

- "Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

- Bütün dünya 10 Kasım'da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.

- "Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

- "Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

-"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli o layını yaratan adamdı."

- Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir.

- "Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

- "Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

- "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."

10 KASIM ŞİİRLERİ

KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK

Yurdumuzu kuran

Bir kahramansın sen

Vatanı için savaşan

Bir askersin sen

Vatanını çok sevdi

Adını göklere yazdırdı

Çanakkale savaşında

Kendini kanıtladı

Kahramanımız oldu

Yurdunu savundu

En büyük eseri

Cumhuriyet oldu

10 Kasım'da anıyoruz

Kalbimizde yaşatıyoruz

Seni hiç unutamıyoruz

Kahramanımızsın ATATÜRK..!

-------

10 KASIM

Bir bulut inmiş, beyaz,

Karlı dağlar başına.

Her 10 Kasım sabahı,

Bir ateş düşer, döşüme.

Nerdesin, ey Atam nerede?

Sensiz millet, öksüz burada.

Sanat, ilim, fen seninle.

Sevinen, gülen seninle.

Olmak isterdik inan,

Ebediyen seninle.

Dağların, ak başı kar mıdır?

Kuşlar, Atamdan haber, var mıdır?

Yarım bıraktığın işler,

Bugün, sanki seni bekler.

Zengin millet hayalin,

Acep, neden emekler?

Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.

Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?

HÜSEYİN CELEP

ON KASIMLARDA YÜRÜMEK

Atatürk'üm işte 10 Kasım yine

Dalgalanır ağaçlarla oğullar

Dalgalanır oğullarla nineler

Dalgalanır ninelerle genç kızlar

Özlemin ta yüreğime işlemiş

Seni bulmak, seni görmek için ben

Bütün toprakaltıyla barışacağım

Ereceğim sana usta, barışta, başarıda

Öyle

Güçlüsün ki

Güçleneceğim

Öyle yücesin ki, yüceleceğim

Düşüne düşüne seni kocaman kocaman

Dağlara, dağlara karışacağım

Ozan mıyım, ordu muyum, su muyum anlaşılmaz

Çağlar upuzun allığı yüreğimde ülkünün

Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir kağıt

Sanki ellerim gece

Sanki ellerim gündüz

Yazacağım seni daha, bir daha

Ben senin ölümünle yarışacağım

------

10 KASIM YOLCULUĞU

Omuzunda bir alev pelerin,

On sekiz kızın işlediği bayrak.

On sekiz numaralı top arabasıyla

Efem, Rasattepe' ye çıkacak.

Bürümcük gömleği atmış sırtından,

Kurşun tabutları "zırh" diye giymiş.

Selâma durmuş yolunda ağaçlar,

Bayraklar önünde başını eğmiş.

Ağır ağır geçiyor halkın içinden,

Pelerini rüzgarda alev alev.

Eli, kılıç kabzasında olmalı…

Karargâhına gidiyor, sarışın Dev.

Omuzunda bir alev pelerin,

On sekiz kızın göz nuru bayrak.

On sekiz numaralı top namlusundan

Efem, gene konuşacak.

Ziya HANHAN

10 KASIM VE O

Sert esiyor hıyabanda bu rüzgâr,

Yüzyıllar eriyor bir gün içinde.

Bu sabah havada bir gariplik var;

Dolmabahçe yine hüzün içinde…

-----

Devin avucunda küçük karınca,

Devleşir, dağ gibi umutlarınca…

Atatürk güneşi ufku sarınca;

Eğriler düzelir düzün içinde…

-----

O nurla karışık onur yağıyor,

O aydınlık karanlığı boğuyor,

Geleceğin güneşleri doğuyor

O masmavi gökçe gözün içinde…

-----

O, gönülde sönmeyen bir köz gibi,

Çağlar ötesini gören göz gibi,

Suskunluğu yorumlayan söz gibi;

Binbir anlam o bir sözün içinde…

-----

Bayrağım göklere al-al gelince,

Yıldızın yanına Hilâl gelince,

Düşünce ufkuna Kemal gelince;

Kabuklar yok olur özün içinde…

Sadettin Kaplan

10 KASIM ŞİİRİ

Atam,

Bugün 10 kasım.

Çocukların yüreklerinde ebedi yaşıyorsun,

Fikirlerinle çağın beyinlerini aşıyorsun.

Pahalıya aldıklarını ucuza satıyoruz,

Satsakta mirasınla medeniyete taşıyorsun.

-----

Doğu cephesinde değişen bir şey yok.

Şark kurnazlığı her zamankinden çok.

Dost başa düşman ayağa misali,

Görmüşsündür yüzleri gözler zehirli ok.

Nur içinde yat.

İshak Özlü

10 KASIM İLE İLGİLİ TÜM ŞİİRLER İÇİN TIKLAYINIZ...