Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da her sene olduğu gibi Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Sevdiklerimizle paylaşmak, sosyal medya hesaplarımızda Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için ise 10 Kasım mesajları ve anlamlı sözler araştırıyoruz. İşte 10 Kasım mesajları ve anlamlı sözleri! Resimli en, duygulu, özel ve resimli 10 Kasım sözleri! 2022 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları!

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları arama motorlarında aratılıyor. Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım her sene olduğu gibi üzüntü ve minnetle geçecek. Vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarında paylaşmak için Resimli en, duygulu, özel ve resimli 10 Kasım sözleri aratılıyor. İşte 10 Kasım mesajları ve anlamlı sözleri! Resimli en, duygulu, özel ve resimli 10 Kasım sözleri! 2022 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları!

10 KASIM MESAJLARI!

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

Atatürk, ömrünü milletine adamış, kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkılmasını ve çok çalışılarak bilimde ekonomide ileri bir seviyeye ulaşılmasını öğütlemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır."

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.

"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah bir bulut gelir, Anıtkabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah çiçekler açar, Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah güvercinler uçar, Ankara'nın üzerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, gökyüzü siyah olur, ülkenin her yerinde.

- "Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

- Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

- "Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."

- Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.

- Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.