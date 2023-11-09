10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. Arama motorlarında ise 10 Kasım ile ilgili sözler! 10 Kasım Atatürk post, resimler! 10 Kasım duygusal mesajları araştırılıyor.

10 KASIM MESAJLARI 2023| 10 Kasım ile ilgili sözler! Atatürk post ve fotoğrafları! 10 Kasım duygusal, yeni ve resimli mesajlar!

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Vatandaşlar 10 Kasım ile ilgili sözler! 10 Kasım Atatürk post, resimler! 10 Kasım duygusal mesajlarını arama motorlarında araştırıyor. İşte 10 Kasım Atatürk fotoğrafları!

10 KASIM İLE İLGİLİ SÖZLER! 2023!

" Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz."

"Atatürk'ü unutmayacağız, mirasını yaşatacağız."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin büyük önderidir."

"Atatürk'ün ilkeleri, Türkiye'nin yol gösterici değerleridir."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Atatürk'ü anıyoruz."

"Atatürk, Türk milletine bağımsızlık ve özgürlük kazandıran liderdir."

"Mustafa Kemal, milletimizin kalbinde ölümsüzleşmiştir."

"Atatürk'ün ışığında ilerlemeye devam ediyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk

"Büyük Atatürk'ü minnetle anıyoruz."

"Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemek en büyük görevimizdir."

"Atatürk'ün mirası, gelecek nesillere taşınmalıdır."

"Türkiye'nin kalkınması ve ilerlemesi için Atatürk'ün ilkelerine sadık kalmalıyız."

"Atatürk'ün öğretileri, milletimizin birliğini ve beraberliğini güçlendirir."

" Mustafa Kemal Atatürk, Türk ulusunun özgürlüğü için büyük mücadele verdi."

"Atatürk'ün sayesinde Türkiye, bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürdü."

"Atatürk, bilimi ve eğitimi önemseyen bir liderdi."

Atatürk

"Türkiye'nin çağdaşlaşmasının öncüsü olan Atatürk'ü minnetle anıyoruz."

"Atatürk, ulusal egemenlik ilkesini hayata geçiren önderimizdir."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve gelişimini Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz."

"Atatürk, Türk milletinin gönlünde daima yaşayacak."

"Büyük Atatürk, milletimize bağımsızlık ve özgürlük kazandıran kahramandır."

"Atatürk'ün öğretileri, Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır."

"Mustafa Kemal, Türkiye'nin modernleşmesinde öncü bir liderdir."

"Atatürk, bilim ve sanatın önemini vurgulayan bir devrimciydi."

"Atatürk'ün izinden gitmek, milletimizin onurunu korumak demektir."

"Atatürk, Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlık savaşının önderiydi."

"Atatürk'ün adı, Türkiye Cumhuriyeti ile özdeşleşmiştir."

Mustafa Kemal Atatürk

"Atatürk, Türk milletinin tarihinde unutulmaz bir isimdir."

" Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

"Atatürk'ün ilkeleri, Türk milletinin rehberidir."

"Atatürk, Türk gençliğine güven duydu ve onlara büyük sorumluluklar yükledi."

"Atatürk, barış ve adaletin savunucusuydu."

"Türk milleti, Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam etmelidir."

"Atatürk'ün mirası, gelecek nesillere en değerli hediye olarak aktarılmalıdır."

" Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kurtuluşunun simgesidir."

Atatürk

"Atatürk, Türk milletinin umudu ve ilham kaynağıdır."

"Türk milletinin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak bir lider: Atatürk."

"Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babasıdır."

" Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümek, Türk milletinin en büyük onurudur."

"Atatürk'ü anlamak, Türk milletinin kimliğini anlamaktır."

10 KASIM'IN ÖNEMİ!

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

10 KASIM'DA DÜZENLENEN TÖRENLER NEDİR?

Anıtkabir'de düzenlenen törenler

Başkent Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Meclis Başkanı, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve diğer devlet erkânın katılımıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilir. Tören, Aslanlı Yol'da yürüyüşle başlar. Yürüyüşün ardından Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyar. Saat 09.05'te devlet erkânı iki dakikalık saygı duruşunda bulunur ve İstiklâl Marşı okunur. Törenin ardından Anıtkabir Özel Defteri imzalanır.

Başkent Ankara'daki törenler

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenler

İstanbul'da, resmî ve askerî erkân ile sivil toplum örgütlerinin, öğrencilerin ve halkın katıldığı Atatürk'ü anma törenleri bazı yıllar Atatürk'ün vefat ettiği İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Dolmabahçe Sarayı'nın 71 numaralı odasında düzenlenir. Törenin, valilikçe Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlendiği yıllarda bile Dolmabahçe Sarayı'nda halkın katılımıyla Atatürk'ü anma töreni yapılır. Saat 09.05'te başlayan siren sesi eşliğindeki iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı okunur. Törenden sonra Saray ziyaretçilere açılır.

Okullarda düzenlenen bayrak törenleri

Okullarda düzenlenen bayrak törenleri, bayrağı yarıya indirecek öğrenci ile gönderin sağında ve solunda bayrağa dönük olarak duran iki diğer öğrencinin, "hazır ol"da bayrağı selamlamasıyla başlar. Saat 09.05'te gelen siren veya boru sesi eşliğinde meşaleler yakılır ve katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulunur. 10 Kasım haricindeki saygı duruşlarında bu süre bir dakikadır. Saygı duruşunun ardından gönderde çekili duran bayrak, İstiklâl Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir. Marşın bitimi ve görevli öğretmenin "rahat" komutu ile bayrak töreni tamamlanır. Tören boyunca Atatürk Büstü'nün sağ ve sol yanında biri kız, diğeri erkek iki öğrenci tarafından saygı nöbeti tutulur. Yarıya indirilen bayrak, ders günün sonunda yeniden tören yapılması gerekiyorsa tekrar tepeye çekilmez. Yeni tören seyyar direkli bir bayrakla yapılır. Bayrak, gün batımında görevli kişi tarafından törensiz olarak tepeye çekilir.

Mülki idarelerin düzenlediği törenler

Pek çok il ve ilçede kaymakamlık ve valilik tarafından düzenlenen Atatürk'ü anma törenleri kapsamında, kamu görevlileri ve yerel halkın katılımıyla Atatürk anıtına çelenk bırakılır. Saat 09.05'te gelen siren sesiyle iki dakikalık saygı duruşunda bulunulur. Ardından İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilir. Törenden sonra sıklıkla bölgede bulunan okul veya kültür merkezi gibi yerlerde günün anlam ve önemine uygun konuşmalar yapılır ve Atatürk ile ilgili sergi açılışları, oratoryolar, şiir ve müzik dinletileri gibi etkinlikler düzenlenir.

Atatürk'ü anma törenleri

Diğer resmî törenler

Pek çok büyük devlet kurumu ve üniversite de kendi Atatürk'ü anma törenlerini düzenler. Kurumda çalışanların katıldığı bu törenlerde, Atatürk büstüne çelenk konulur; iki dakikalık saygı duruşunda bulunulur ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilir. Törenin ardından, günün anlam ve önemini vurgulayıcı konuşmalar ve sunumlar yapılır; sergi, dinleti gibi etkinlikler düzenlenir.

10 Kasım Atatürk fotoğrafları araması yapılıyor. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü sebebiyle vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için sosyal medya hesaplarında Atatürk ile ilgili sözler ve fotoğraflar paylaşıyor. Sizler için en güzel 10 Kasım Atatürk sözlerini haberimizde derledik. 10 Kasım post örnekleri! 10 Kasım Atatürk fotoğrafları! Atatürk'ü anma fotoğrafları! Büyük Atatürk resmi, küçük Atatürk resmi, yaka için Atatürk resmi!

10 KASIM ATATÜRK FOTOĞRAFLARI!

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.

"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

- "Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."