10 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 10 Kasım Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Kasım Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Kasım Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELÇİKLİ,KADIDAĞ,ÇANAKÇI,AŞAĞI-YUKARI DOLMA,YAYKIN,GÖKÇEAHMET,TÜTENLİ,YİĞİTALİ,ULUYOLTEKEPINAR MAHALLELERİ VE BAZ İSTASYONLARI-SULAMA KOOP-BENZİNLİKLER-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ ,İŞLETMELER,ÖZEL TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI POYRAZ MAHALLESİ VE BAĞLI BULUNAN KARAPINAR, HELİMLER, BOZAĞAÇ MEVKİİ
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIHIDIR MAHALLESİ, MERDİVENLİ KUYU MEVKİİ, ADEN MADENCİLİK, HAMDİ ÇAMDERE TAVUKÇULUK
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAĞMURLU SİLEDİK YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA HAMİTLİ KARPUZLUK DAĞDERESİ MAH DUALAR SAYARLAR DERE MAH ARDIÇLI SAKARLI KUYUCAK SÖĞÜTALAN BADEMLİ ÇAYIRYERİ HELİMLER MAH. HALKAVLU HAMİDİYE ÇAYIRYERİ KOCAİSKAN KOCAİSKAN YAYLACIK BAŞPINAR KÖK SAKARLI KÖK DEMİRTAŞ TAŞPINAR GELENBE İM GÖKÇUKUR FIRDAMLAR DEMİRTAŞ KARAKURT TARIMSAL SULAMA KARAKURT HAYVANCILIK GEBELER İLYASLAR TARIMSAL SULAMA YAYLACIK ALACALAR TARIMSAL SULAMA GELENBE GÜVENDİK KINIK ALACALAR BAŞPINAR RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA ALİFAKI ALİFAKI KIŞLA MAH.TR-1 BOSTANCI AŞAĞIBOSTANCI ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA ARMUTÇUK GÖKÇUKUR GES-1 KÖK YENİ MAHALLE ÇALTICAK FIRDANLAR ÇINARCIK BÜYÜKDAMLAR KAVAKYANI PUSAN BOSTANCI IŞIKLAR HACET ÇOBANLAR ÇAYIRYERİ DAĞDERESİ ENERJİCOM GES GÜNSOL GES TEMPA-4 GES VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALTINKÖY KARABEYLER HALILAR HACIHALİLLER BEYPINAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ, ILGIN MAHALLESİ, KİLLİK MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ, ILGIN MAHALLESİ, KİLLİK MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 11.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ORTAKÖY MAHALLESİ
- 11.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET TOPCUOGLU CADDESİ ŞAH SÜLEYMAN CADDESİ YABAAYAK CADDESİ 265 268 270 SOKAKLAR BEY MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AKDENİZ CADDESİ GENÇ OSMAN CADDESİ PİRİ REİS CADDESİ 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51 SOKAKLAR
- 11.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SANCAKLI BOZKÖY, SANCAKLI UZUNÇINAR VE TİCARETHANELER, TARIMSAL SULAMALAR
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IŞIKKÖY,SEYİTOBA,GÖKÇEKÖY-KARAAĞAÇ,FATİH,TURGUTREİS MAHALLELERİ,ELMAS KAYALAR-ENVER ÖZTÜRK-ALİ ADANALI-VELİ BALCI TS PALAMİDAS-KAAN DANIŞMANLIK-GÖKÇEKÖY SULAMA KOOP-KESKİNOĞLU GÖKÇEKÖY-HACIMUSA İÇME SUYU TESİSİ-EGE DOĞALTAŞ-DUMANLAR TARIM-MASKİ SEYİTOBAGÖKÇEKÖY İÇME SUYU TESİSLERİ-ER BLOK-ÜLGEN MADENCİLİK-REYHAN YAĞ FAB-TURKCELL MECİDİYE-ENMERSAN GRANİT-AGS ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMURHAMAMI, GÖKKÖY, ALLAHDİYEN, ŞİRİNYER, BAŞLIOĞLU, ÇAYPINAR VE YENİKÖY MAHALLELERİ, SARDES SU
- 11.11.2022 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI İSTASYON MAHALLESİ ŞHT.KOMİSER SÜLEYMAN AVŞAR CD. FATİN RÜŞTÜ ZORLU CD. NECİP FAZIL KISAKÜREK SK. GAZİ 2 NOLU SK. AKGÜL SK. KIRMIZIGÜL SK. MORGÜL SK. SARIGÜL SK.
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAKIR MAHALLESİ TAMAMI İLYASLAR MAHALLESİ TAMAMI KARAKURT MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZFENDİ MAHALLESİ 3915-3917-3918-3916-3911-SOKAK
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZEFENDİ MAHALLESİ 3816-3820-3814-3813 SOKAKLAR VE CIVARI
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZEFENDİ MAHALLESİ 3920-3907-3911-3918-3907 SOKAKLAR VE CIVARI
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZEFENDİ MAHALLESİ İZMİR CADDESİ 3901-3906-3903 SOKAKLAR VE CIVARI
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNIALİ MAHALLESİ 3317-3318 SOKAKLAR VE CIVARI
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZEFENDİ MAHALLESİ MİMARSİNAN BULVARI
- 11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ 3811-3903-3804 SOKAKLAR VE CIVARI
- 12.11.2022 05:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM KOCATEPE, BAYINDIRLIK, DİLŞİKAR, İSHAKÇELEBİ, ÇARŞI, SARUHAN, 1. ANAFARTALAR, ŞEHİTLER, ALAYBEY, GÖKTAŞLI UTKU MAHALLELERİ
- 12.11.2022 08:15 09:15 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ATATÜRK MAHALLESİNDEKİ; ONUN PLAS, AZİM TAV, YILMAZ ÇETİN, ARAL TOPRAK ÖZEL TRAFOLARI.
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIHAMZA MAH. SELENDİ YOLU PARSAMAZ MEVKİ. ÇOMAK PETROL ÖZEL TR ALİ RIZA ÖNAL ÖZEL TR GÜLTEKİNLER PETROL ÖZEL TR T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMU ÖZEL TR T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMU ÖZEL TR2 DEMİRCİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ÖZEL TR (TR-35/A)
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇELER MAHALLESİ SINDIRGI YOLU