Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde saygı ve özlemle tüm yurtta anılıyor. 10 Kasım kütüphaneler açık mı merak ediliyor. 10 Kasım kütüphaneler açık mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 10 Kasım kütüphaneler açık mı?

10 Kasım bugün Ankara'da hangi yollar kapalı? Ankara'da kapalı olan yollar hangileri?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün yıl dönümü 10 Kasım'da kütüphaneler açık mı merak ediliyor. 10 Kasım kütüphaneler açık mı merak ediliyor. 10 Kasım kütüphaneler açık mı araştırılıyor. 10 Kasım kütüphaneler açık mı? 10 Kasım kütüphaneler açık mı? 10 Kasım kütüphaneler açık mı? Detaylar haberimizdedir…

10 KASIM KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

10 Kasım tarihinde kütüphaneler açıktır. Bununla birlikte, vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü koleksiyonunda bulunan daha önce hiçbir yerde görülmemiş 17 farklı Atatürk fotoğrafının da içinde bulunduğu 40 fotoğraftan oluşan "10 Kasım Anılarla Atatürk" Sergisi 10 – 20 Kasım arasında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde sergilenecektir.