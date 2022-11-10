Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte, gerçekleştirilecek olan anma törenlerinde birçok kişi tarafından 10 Kasım konuşma metni örneği araştırılmaktadır. Peki, 10 Kasım konuşma metni örneği! Öğretmenler ve müdürler için 10 Kasım konuşma metni!

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10 KASIM KONUŞMA METNİ ÖRNEKLERİ

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,

Sayın veliler,

Sevgili Öğrenciler;

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün, aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü.

Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıldönümünde herkese düşen en büyük görev; "Atatürk`ü ve en büyük eseri Cumhuriyet`i anlamak, Cumhuriyet`in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye`yi aydınlık yarınlara taşımaktır"

Dünyanın en seçkin ve en saygın lideri şöyle diyordu,

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her kösesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ideal için uğrasan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yasaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

Mensubu olduğu Türk Milleti'ni sonsuz bir aşkla seven Mustafa Kemal Atatürk, milleti için her türlü zorluğa katlanmış ve kendini ona adamıştır. Onun "Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canimi vereceğim" sözü, milletini ne kadar çok sevdiğini göstermektedir.

Bugün burada bu daracık zamanda Atatürk'ü anlatmanın imkânı yoktur elbette. Şurası bir gerçektir ki hakkında binlerce kitap yazılan; sayısız araştırmalara, makalelere konu olan Atatürk'ü ve onun muazzam kişiliğini bütün yönleriyle anlatamayız. Atatürk'ü anlatmak zor ve uzmanlık isteyen bir iştir; çünkü o yeryüzüne bir insan olarak gelmiş, bir cihan olarak gitmiştir

Hiçbir kimse bu muzaffer general, bu yılmaz devrimci, bu kahraman insan, bu halkçı lider kadar kendi ulusunun kalbine yakın olamamıştır.

Sevgili öğrenciler, ulusumuzun geleceğinin sizlerin elinde olacağını bilen Atatürk, "Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz." demişti. Öyleyse sizler Atatürk gibi yüce bir varlığın önderliğinde yetişen ve bugünlere kavuşan mutlu bir ulusun çocuklarısınız. Işığınızı, inancınızı ve gücünüzü Atatürk'ten almaktasınız.

Bize bıraktığı ışık yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu ışık sadece yolumuzu değil, içimizi de ısıtıp aydınlatmaktadır.

Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

ÖĞRETMENLER VE MÜDÜRLER İÇİN 10 KASIM KONUŞMA METNİ

Değerli Öğretmenlerim, Sevgili Arkadaşlar;

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde onu anmak için burada toplandık. Hepimizin bildiği gibi Ulu Önder Atatürk, 10 Kasım 1938'de aramızdan ayrılmıştır fakat geride bıraktığı eserleriyle milletimizin kalbinde sonsuza dek hiç bitmeyecek bir sevgiye imza atmış bu nedenle de günümüze dek yaşatılmış ve ebediyete kadar da bu milletin kalbinde yaşayacaktır.

Sevgili arkadaşlar;

Sizler bilmelisiniz ki, Atatürk'ün ilkeleri ışığında, onun çizdiği muasır medeniyetlere ulaşma yolunda, hiç yorulmadan yürüme konusunda kararlı olmak, ona verilebilecek en büyük hediyelerin başında gelmektedir. Biliyorum ki bizler; Atatürk'ün ümit ettiği o gençlik olacağız. O'nun izinden ve gösterdiği hedeflerden bir an bile ayrılmadan, ülkemizi her alanda başarıdan başarıya taşıyacağız. Bundan hiç şüphemiz yoktur.

Değerli arkadaşlar;

Ulu Önder Atatürk'ü anlamak ve fikirlerini kendimize bir yol haritası olarak kabul etmek ve bu doğrultuda çalışmak, ona karşı duyduğumuz saygının ve sevginin en büyük göstergesi olacaktır. Biliyorum ki bizler eğer kendi ufkumuzu geniş, hedeflerimizi de büyük tutarsak, ancak o zaman O'nun manevi şahsiyeti karşısında başımız dik alnımız açık bir şekilde durabiliriz. Yine biliyorum ki Atatürk gençliği bunu yapabilecek güç ve kudrete sahiptir.

Burada sözlerime son noktayı koymadan evvel Atamızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ve her türlü durumda sahip çıkacağımıza söz vererek, onu ölüm yıldönümü sebebiyle düzenlediğimiz programımızda bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, sözlerime Atatürk'ün şu sözleriyle son veriyorum; "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

10 KASIM İÇİN KONUÇMA METNİ ÖRNEKLERİ 2022

Türk ulusunu; bağımsızlığa kavuşturan, onu çağdaş uygarlığın ayrılmaz bir parçası gören ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkaran, adı ve eserleri sonsuza kadar yaşayacak olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün … yılında saygıyla anıyoruz.

10 Kasımlar, artık onun aramızdan ayrılışının anma ve matem günü olmaktan çıkarak, bize bıraktığı eserlerin zenginleştirilmesine ve yeni nesillere daha iyi anlatılmasına vesile olmaktadır.

10 Kasımların Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür.

Mustafa Kemal Atatürk, savaşlardaki başarılarıyla büyük asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı; görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, geçerlilik, uluslar arası ilişkilerde güvenirlik, barış ve insan severlik değerleri ile de evrensel bir kişidir.

Aynı çağda yaşayan, gerek kendi milletleri, gerekse dünya için endişe ve korku kaynağı olan bazı liderler, bugün ya unutulmuş ya da kötü miraslarıyla anılır olmuştur. Atatürk ise, sevgi ve saygı uyandırarak, Türk milletini, çağ ile tanıştırmaya gayret edip varlığını teminat altına almaya yöneltmiştir.

Yalnız 10 Kasım'da değil, düşünce ufkumuzda, Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar konuşulmalıdır.

Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Akılcı ve yaratıcı düşünen, kendine güvenen ve sorumluluk sahibi, özgür bireylerin oluşturduğu çağdaş, Kendi ifadesiyle "muasır (bilgi yelpazesi.net) medeniyet seviyesi"ni yakalayıp onu aşan bir toplum yaratmayı amaçlayan Atatürk'ün özümsenmesi, devlet ve toplum hayatına getirdiği ilkelerin dogmatik değil, akılcılığa ve bilimciliğe dayalı bir şekilde yorumlanması ve benimsenmesiyle mümkün olabilir.

Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının … yılında, Türk Ulusu'nun yüreğinde ölümsüzleşen, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'ü bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyor, ve şükranlarımı sunuyorum