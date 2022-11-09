10 Kasım günü, Türkiye Devletinin kurucusu olan büyük komutan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenmekte olan ulusal çapta bir yastır. Peki,10 Kasım İstanbul otobüslerde AKBİL ücretsiz mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde ulaşım ücretsiz mi?

10 Kasım'da yollar ücretsiz mi, akbiller bedava mı sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer aldı. Milli ve dini bayram günlerinde ücretsiz olarak hizmet veren otobüsler, metro, vapur ve tramvay hatlarının Atatürk'ü Anma günü kapsamında ücretsiz çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, 10 Kasım İstanbul otobüslerde AKBİL ücretsiz mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar haberimizde...

10 KASIM İSTANBUL OTOBÜSLERDE AKBİL ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım günü, Türkiye Devletinin kurucusu olan büyük komutan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenmekte olan ulusal çapta bir yastır. Bu yüzden de 10 Kasım günü resmi tatil değildir ve ulaşım araçları da o gün ücretsiz olarak çalışmamaktadır. Bu yüzden akbil kullanımı da ücretsiz değildir.

10 KASIM'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği gün olan 10 Kasım, her asene çeşitli etkinliklerle anılır. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk'ün vefatı, milyonlarca Türk vatandaşının yanı sıra tüm dünyada yankı uyandırmıştır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21.11.1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk anılacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bu günde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bu günde yarıya indirilir.