10 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 10 Kasım Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Kasım Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34522538

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah AHMET ARİF sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1227., 1230., 1233., 1234., 1235., 1236., 1237., 1238., 1239., 1240., 1289., 1290., AHMET ARİF sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34512076

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, BENEK, NAZ, PENGUEN sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34525456

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah FATİH sk / MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, SULTAN ABDÜLHAMİT, SULTAN SELİM, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34523438

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1415., 1418., 1421., 1422., 1464., 1465., 1467., 1468., 1469., 1470., 1471., FİKRİ SÖNMEZ sk / ÖRNEK mah 1374. sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34522540

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1612., 1613., 1614., 1615. sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34517186

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 620., 649., 650., 651., 658., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34523442

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk / OSMANGAZİ mah 3121. sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34517192

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / SÜLEYMANİYE mah 767., 769., 770., 778., 779., 781., HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34522552

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 501., 503. sk / SÜLEYMANİYE mah 737., 739., 740., 749., 829., 831., 835. sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34525455

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 817., 818., 819., 820., 821., 822., 824., 825., 826., 827., 828., 829., BAHADIR, FATİH SULTAN MEHMET, KARAOĞLANOĞLU, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34522781

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, BÜLBÜL, DR. SADIK AHMET, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARTAL, KAŞIKÇIN, KUĞU KUŞU, SARI ASMA, SÜLÜN, TOY, YARASA, ŞAHİN, ŞAKRAK KUŞU sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34522783

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 1.PAPATYA, AKKAVAK, ANANAS, DR. SADIK AHMET, YEŞİLÇAM, İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.DERYA, 1.ER, 2.SERHAT, 2509., 3.UFUK, 3.ÜLKÜ, 3.ŞAFAK, 4.PINAR, 5.ENGİN, CENGİZ, DÜZ, KÜME, SALİH TAMCI, TEMEL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34518168

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah DEVOĞLU YOKUŞU, KALEM, KANTARCILAR, KEPENEKÇİ, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, PAÇACI, ŞEYH DAVUT HANI sk / RÜSTEMPAŞA mah KIZILHAN sk / SARIDEMİR mah HALLAÇ ABDURRAHMAN, KANTARCILAR, KUTUCULAR, LİMONCU sk / SÜLEYMANİYE mah BESTEKAR BASRİ, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL sk / TAHTAKALE mah CÖMERTTÜRK, KAHVECİLER, TAHTAKALE, TAHTAKALE KARAKOLU, TOMRUK, ÇAMAŞIRCILAR sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34517023

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, HASEKİ, HASEKİ KADIN, TEKKE ÇIKMAZI, VEZİR ODALARI, İPÇİ sk / HASEKİ SULTAN mah ADAK, BÂKİBEY, CEVDETPAŞA, DARÜŞŞİFA, HALİMBEY, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HASEKİ KADIN YAĞHANE ÇIKMAZI, HATİP NACİ, NAKŞİ, SAMİPAŞA, ÇAMURLU ÇEŞME, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34523443

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KASAPOĞLU, KATİP AHMET, REŞİTPAŞA, TAKSİ, TALİMHANE sk bölgelerinde 10/11/2022 13:00:00 - 10/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.