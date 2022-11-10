10 Kasım Google Doodle var mı, yok mu, neden yok? Atatürk Doodle'ı neden yok, resmi açıklama geldi mi? Google 10 Kasım Doodle yaptı mı, neden yapmadı?

Google, önemli günlerde özel Doodle'lar hazırlıyordu. Fakat bugün 10 Kasım Atatürk için herhangi bir Doodle yapılmadı. Daha doğrusu gece Doodle gözükmedi. Bunun ardından bugün neden Doodle olmadı merak edildi. Peki, Google 10 Kasım Doodle neden yok? Atatürk Doodle'ı neden yok, resmi açıklama yapıldı mı? Google bugün Doodle neden gelmedi? İşte bilgiler...

Google, 10 Kasım 1938'de vefat eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir doodle hazırlamadı. Geçtiğimiz yıllarda özel doodle, siyah kurdele ve karanfil logoları mevcut oluyordu. Fakat bu yol herhangi bir doodle hazırlanmadı. Peki, Google 10 Kasım Doodle neden yok? Atatürk Doodle'ı neden yok, resmi açıklama yapıldı mı? Google 10 Kasım Doodle var mı, yok mu, neden yok? Atatürk Doodle'ı neden yok, resmi açıklama geldi mi? Google 10 Kasım Doodle yaptı mı, neden yapmadı? Detaylar haberimizde...

GOOGLE 10 KASIM ATATÜRK'E ÖZEL DOODLE YOK MU, NEDEN YOK?

Google 10 Kasım ile ilgili henüz Doodle yapmadı. Geçtiğimiz yıl gece saat 02:00 'ye doğru Doodle gelmişti. Bugün henüz Doodle konulmadığı görüldü.

Anlık Google Görüntüsü (Saat 00:22):

Geçtiğimiz yıllarda Karar gazetesi, Ryan Germick ile gerçekleştirdiği görüşmesinde "Neden 10 Kasım'da bir doodle yapılmadığı" sorusu sorulmuştu. Ryan Germick bu soruya aşağıdaki gibi yanıt vermişti.

Açıklama şu şekilde:

"Google'ın hazırladığı doodle'ların amacı festivaller ve eğlenceli şeyleri kutlamak ve bu sırada komik eserler ortaya çıkarıp Google sayfasına gelen kullanıcıların eğlenmesini sağlamaktır. Bu ana fikir paralelinde ölüm günlerini değil doğum günlerini kutlamayı tercih ediyoruz. Doodle'lar doğası icabı eğlenceli ve komik şeylerdir. Türkiye Cumhuriyeti için bu kadar önemli olan bir günün değerini ve ciddiyetini düşürmek ve bozmamak için doodle yapmamayı tercih ettik. Ama bu günü de boş geçemezdik. Türkiye'ye verdiğimiz önemi ve Atatürk'e saygımızı göstermek amacıyla Google sayfasının altına bir kırmızı karanfil resmi koyduk. Bunu şimdiye kadar hiç kimse için yapmamıştık. Sadece ve sadece Atatürk için yaptık. Bunun da altının çizilmesini istiyoruz."

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA ÖZEL KARANFİL LOGOSU YER ALIYORDU

Google anasayfasında geçtiğimiz senelerde 10 Kasım için özel karanfil logosu yer alıyordu. Fakat bu yıl herhangi özel bir doodle hazırlanmadı.

Google'dan karanfil açıklaması şu şekilde:

"10 Kasım'daki örnek her zaman olan bir şey değil. Genelde doğum günlerini öne çıkararak insanlara pozitif anlamda hatırlatma yapmak istiyoruz. Türkiye'nin ulusal günlerinde önceden Atatürk'e birçok defa yer verdik.Türkiye için bu kadar önemli olan bir günün anlamını ve ciddiyetini bozmamak için Doodle yapmamayı tercih ettik. Ancak Atatürk'e olan saygımızdan 10 Kasım'ı boş geçmedik ve bir karanfil koyduk. Bunu bugüne kadar ilk kez, sadece Atatürk için yaptık."

10 KASIM 2021 GEÇEN SENEKİ DOODLE GÖRÜNTÜSÜ NEDİR?

Google geçtiğimiz sene 10 Kasım için siyah kurdele eklemişti.

10 Kasım 2021 Google anasayfa görüntüsü

Görselin üzerine gelindiğinde "Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" mesajı yer almaktadır.

10 Kasım 2022 için henüz bir Doodle gözükmedi.