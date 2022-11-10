Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte, merak edilen konular arasında 10 Kasım gazete manşetleri 1938 araştırması da yer aldı. Birçok kişi 1938 yılı, 10 Kasım gazete manşetleri merak ediyor. 10 Kasım gazete manşetleri 1938! İşte 1938 yılı, 10 Kasım gazete manşetleri!

10 Kasım tarihinde günün anlam ve önemini anlamak amacıyla birçok kişi 1938 10 Kasım gazete manşetlerini araştırıyor. Atatürk'ün ölümünün ardından gazeteler tarafından yapılan haberlerin manşetleri birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimize birçok kişinin gündeminde yer alan 1938 10 Kasım gazete manşetlerini ekledik. 10 Kasım gazete manşetleri 1938! İşte 1938 yılı, 10 Kasım gazete manşetleri!

10 KASIM GAZETE MANŞETLERİ 1938

Atatürk'ün ölümünün ardından atılan manşetler görenleri hüzne boğdu. Atılan manşetler arasında "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", Tan Gazetesi, "Babamızı Kaybettik", Cumhuriyet Gazetesi, "Atatürkümüzü Kaybettik", Kurun Gazetesi: "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol", Son Posta Gazetesi: "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleri yer aldı.