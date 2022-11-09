Büyük Önder Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nın ziyaret saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayını ziyaret etmek isteyenler ise arama motorlarında 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri? Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım kaça kadar açık? Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım'da ücretsiz mi? sorularını aratıyor. İşte merak edilenler...

10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri? sorusu merak ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret edecek vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım'da ücretsiz mi? sorusunu araştırıyor. Peki, 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri? Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım'da ücretsiz mi? İşte detaylar...

10 KASIM DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET SAATLERİ!

Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım Perşembe günü saat 09:00 ile 16:00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.

DOLMABAHÇE SARAYI 10 KASIM'DA ÜCRETSİZ Mİ?

Büyük Önder Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım günü ücretsiz değil fakat sarayın bahçesinde yapılan anma töreni ve etkinliklere ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

DOLMABAHÇE SARAYI ÜCRETLERİ 2022!

Selamlık, Harem ve Resim Müzesi Birlikte (1 Hafta Süreyle Geçerlidir)

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

100 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

300 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

30 TL

Selamlık (Sadece Müzekart Sahibi Yerli Ziyaretçiler İçin)

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

60 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

15 TL

Okul Öğrenci Grupları (Mavi Salon Bölgesi Öğrenci Güzergahı)

İndirimli Bilet Fiyatı:

15 TL

[Kombine Bilet I] Milli Saraylar Full Pass; Dolmabahçe Sarayı + Anadolu ve Avrupa Yakası Saray, Köşk ve Kasırları (Topkapı Sarayı Ve Küçüksu Kasrı Mesire Alanı Hariç)

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

140 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

400 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

50 TL

[Kombine Bilet II] Dolmabahçe Sarayı + Avrupa Yakası Saray, Köşk ve Kasırlar

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

120 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

350 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

40 TL

[Kombine Bilet III] Dolmabahçe Sarayı + Anadolu Yakası Saray, Köşk ve Kasırlar (Küçüksu Kasrı Mesire Alanı Hariç)

Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

120 TL

Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı:

350 TL

İndirimli Bilet Fiyatı:

40 TL