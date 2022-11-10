10 Kasım'da noterler açık mı? 10 Kasım noter çalışıyor mu? Noter çalışma saatleri!
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Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım günü her yıl olduğu gibi bu sene de saygı ve özlemle anılacak. Ülkemizin çeşitli yerlerinde Atatürk'ü anma törenleri gerçekleşiyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise 10 Kasım'da noterler açık mı? sorusu oldu. Arama motorlarında 10 Kasım'da noterler açık mı? 10 Kasım noter çalışıyor mu? Noter çalışma saatleri! sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...
10 Kasım'da noterler açık mı? sorusu merak ediliyor. 10 Kasım Perşembe günü Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması sebebiyle anma törenleri düzenlenecek. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise 10 Kasım'da noterler açık mı? 10 Kasım noter çalışıyor mu? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde...
10 KASIM'DA NOTERLER AÇIK MI?
10 Kasım günü resmi tatil sayılmadığı için noterler normal hafta içi mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.