Her yıl 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü'nde saat 9'u 5 geçe sirenler çalıyor ve insanlar sirenin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyor. Peki, 10 Kasım'da neden sirenler çalıyor? Kars, Kastamonu, Kayseri siren neden çalıyor? 10 Kasım 2022 Perşembe siren neden çalıyor? Bugün neden siren çaldı? 10 Kasım siren sesi kaç dakika?

Büyük matem ve hüznün her yıl saat 9'u 5 geçe sirenler çalınıp hayat bir dakika boyunca durdurularak anılıyor. Peki, 10 Kasım'da neden sirenler çalıyor? Kars, Kastamonu, Kayseri siren neden çalıyor? 10 Kasım 2022 Perşembe siren neden çalıyor? Bugün neden siren çaldı? 10 Kasım siren sesi kaç dakika? İşte detaylar haberimizde...

10 KASIM'DA NEDEN SİRENLER ÇALIYOR?

10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü'nde siren çalınması Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnetin göstergesidir. Saatler 9.05 geçe gelen siren sesi 1 dakikalık saygı duruşunun habercisidir. Siren sesleri ise belediye binaları, okul binalarından yada ilin idari birimlerinin hoparlörlerinden gelir.

KARS, KASTAMONU, KAYSERİ'DE SİRENLER NEDEN ÇALIYOR?

Büyük matem ve hüznün her yıl saat 9'u 5 geçe sirenler çalınıp hayat bir dakika boyunca durdurularak anılıyor.

10 KASIM SİREN SESİ KAÇ DAKİKA?

Siren sesi genellikle 1 dakika boyunca sürer. Ardından İstiklal Marşı okunur.

10 KASIM'DA NELER YAŞANDI?

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık sorunları 1937 yılından itibaren sıklaşmaya başladı. Ölüm yılı olan 1938'in ilk zamanlarında Mustafa Kemal Atatürk'e siroz hastalığı teşhisi konuldu. Türk doktorların yanı sıra Avrupa'da da alanında uzman doktorlar getirildi ve Mustafa Kemal Atatürk'e tedavi uygulanmaya başlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tarihinde, TBMM'nin açılışına hastalığı sebebiyle katılamadı. Fakat uygulanan tedavilere ne yazık ki cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabahı saat 09.05'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırlarında yer alan Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini yumdu.

10 KASIM 1938'DE NELER YAŞANDI?

16 Kasım 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutu, Türk bayrağı ile örtülmüş bir katafalk üzerine konuldu ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki büyük tören salonuna yerleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ü son kez görmek isteyen herkes Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 20 Kasım 1938 tarihinde çok büyük bir tören, acı ve hüzünle başkent Ankara'ya gönderildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 21 Kasım 1938 günü Ankara'da düzenlenen görkemli bir tören eşliğinde geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı. Törende halkın ve önemli Türk isimlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen birçok yabancı askeri birlik de bulunuyordu.