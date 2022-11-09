Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılında Bayrak kanunu içerisinde 10 Kasım'da bayrak asılır mı merak ediliyor. Aynı zamanda 10 Kasım'da bayrağın yarıya indirilmesine yönelik araştırmalar gündeme geliyor. Peki, 10 Kasım'da bayrak asılır mı?

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü kapsamında bayrak asılır mı sorusu gündeme geliyor. 10 Kasım'da bayrak asılır mı merak ediliyor. 10 Kasım'da Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir. 10 Kasım'da bayrak asılır mı? 10 Kasım'da bayrak asılır mı? 10 Kasım'da bayrak asılır mı? Detaylar haberimizdedir…

10 KASIM'DA BAYRAK ASILIR MI?

10 Kasım Atatürk'ü anma gününde bayrak asılır. Bayrak, 10 Kasım'da Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir. Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak tespit ve ilan edilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki Bayrak hiçbir zaman, Anıtkabirdeki bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez.

Yıkık, terkedilmiş, yapımı tamamlanmamış binalara, mutfak, tavla ve benzeri yerlere, çamur ve çöp dubası ile benzeri teknelere, 19 uncu maddede belirtilen binek taşıtları dışındaki kara taşıtlarına Bayrak çekilmez ve konulmaz.