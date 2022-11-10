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10 Kasım bugün Ankara'da hangi yollar kapalı? Ankara'da kapalı olan yollar hangileri?

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10 Kasım bugün Ankara'da hangi yollar kapalı? Ankara'da kapalı olan yollar hangileri?

10 Kasım tarihinde Ankara'da kapalı olan yollar, Ankara'da yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve 10 Kasım bugün Ankara'da hangi yollar kapalı? Sorusu ile birlikte gün içerisinde araştırılıyor. Peki, 10 Kasım bugün Ankara'da hangi yollar kapalı? Ankara'da kapalı olan yollar hangileri?

Ankara'da yaşamakta olan vatandaşlar tarafından merak edilen 10 Kasım bugün Ankara'da hangi yollar kapalı? Sorusunu bu haberimizde merak eden kullanıcılar için yanıtladık. Ankara'da kapalı olan yollar hangileri? Sorusu gün içerisinde birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, 10 Kasım bugün Ankara'da hangi yollar kapalı? Ankara'da kapalı olan yollar hangileri?

10 KASIM BUGÜN ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Ankara Emniyet Müdürlüğünden gerçekleştirilen duyuru ile birlikte, saat 05.30'dan itibaren Anıt Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Gençlik Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Akdeniz Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı duyurdu.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

10 Kasım Atatürk'ü anma günü 10 Kasım Gündem Yaşam Haberler

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