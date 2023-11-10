Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında bazı belediyeler, vatandaşlara toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sağlayabilir. Peki, 10 Kasım belediye otobüsleri ücretsiz mi? 10 Kasım otobüsler bedava mı, ücretsiz mi?

Her yıl 10 Kasım, Türkiye'de büyük bir anma ve saygı günü olarak kutlanır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için düzenlenen etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, 10 Kasım'da belediye otobüslerini ücretsiz kullanıp kullanamayacaklarını merak etmekte. Peki, 10 Kasım belediye otobüsleri ücretsiz mi? 10 Kasım otobüsler bedava mı, ücretsiz mi?

10 KASIM BELEDİYE OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım, Türkiye'de resmi bir yas günü olarak kabul edilir ve resmi tatil uygulanmaz. Bu kapsamda okullar, sağlık ocakları, bankalar, noterler, eczaneler açık olmaktadır. 10 Kasım, okullarda düzenlenen anma etkinlikleri ve törenlerle anılır. 10 Kasım'da toplu taşıma araçları, ücretsiz hizmet sunmayacak. Standart ücret tarifesi geçerli olacaktır. Sadece dini ve milli bayramlarda ise toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermektedir.