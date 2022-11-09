Yarın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle ülkemizde çeşitli anma törenleri düzenleneceği biliniyor öte yandan bu tarihte banka çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 10 Kasım bankalar açık mı? 10 Kasım Yarın bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi olacak? 10 Kasım Perşembe bankalar çalışacak mı, açık mı?

10 Kasım kargolar çalışıyor mu? Okullar, bankalar, kargolar açık mı? 10 Kasım hastaneler tatil mi?

10 Kasım günü Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde saygı ve özlemle tüm yurtta anılacak.Peki, 10 Kasım bankalar açık mı? 10 Kasım Yarın bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi olacak? 10 Kasım Perşembe bankalar çalışacak mı, açık mı? İşte detaylar haberimizde...

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümü olması sebebiyle banka çalışanları ve bankalarda işlemi bulunan müşteriler "10 Kasım'da bankalar açık mı?" sorularını yöneltti. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle bankalar 10 Kasım'da açık olacak ve müşteriler işlemlerini gerçekleştirebilecek.

10 KASIM'DA OKULLAR, BANKALAR, PTT VE NOTERLER AÇIK MI?

Resmi tatiller içerisinde 10 Kasım yer almıyor. Dolayısıyla bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemlerinde olacaklar. Okullar tatil olmayacak ancak düzenlenen törenlerle Atatürk anılacak. Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat olan 09:05'te birçok kurumda siren sesleri ve saygı duruşu ile anma töreni gerçekleştirilecek.

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor.