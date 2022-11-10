Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olarak bilinen 10 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte birçok vatandaş 10 Kasım bankalar açık mı? Sorusunu merak ediyor ve internet üzerinde 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, 10 Kasım bankalar açık mı? 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle ülkemizde çeşitli anma törenleri düzenleneceği biliniyor öte yandan bu tarihte banka çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Bu haberimizde merak edilen 10 Kasım bankalar açık mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, 10 Kasım bankalar açık mı? 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı?

10 KASIM BANKALAR AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümü olması sebebiyle banka çalışanları ve bankalarda işlemi bulunan müşteriler "10 Kasım'da bankalar açık mı?" sorularını yöneltti. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle bankalar 10 Kasım'da açık olacak ve müşteriler işlemlerini gerçekleştirebilecek.

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor.