Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte bankada farklı işlemler yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından 10 Kasım bankalar açık mı? Sorusu araştırılmakta. Peki, 10 Kasım bankalar açık mı? 10 Kasım bankalar kapalı mı, tatil mi?

10 Kasım bankalar açık mı? Sorusu, 10 Kasım tarihinde bankada işlem yaptırmak isteyen kişiler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününün gelmesi ile birlikte birçok vatandaş konu hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Bankaların birçok farklı özel günde kapalı olması sebebiyle 10 Kasım tarihinde hizmet durumu araştırılmakta. Peki, 10 Kasım bankalar açık mı? 10 Kasım bankalar kapalı mı, tatil mi?

10 KASIM BANKALAR AÇIK MI?

10 Kasım, Türkiye'de resmi bir yas günü olarak kabul edilir ve resmi tatil uygulanmaz. Bu kapsamda okullar, sağlık ocakları, bankalar, noterler, eczaneler açık olmaktadır. 10 Kasım, okullarda düzenlenen anma etkinlikleri ve törenlerle anılır. Okullarda 10 Kasım anma törenleri, anı defteri imzalama, Atatürk'ü anma konulu resim ve kompozisyon yarışmaları gibi etkinlikler düzenlenir. 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü olarak büyük bir saygı ve minnetle anılan bir gündür.

10 KASIM'DA YOKLAMA ALINACAK MI?

10 Kasım'da ilkokullar, ortaokullar, liseler ve üniversiteler açık olacaktır. Saat 9'u 5 geçe Atatürk anılacak ve bugün öğrencilerin yoklamaları alınacaktır. Okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılacaktır.